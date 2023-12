Audo Vicente, gerente del Licey: "No es fácil tomar una decisión con un amigo"

Una decisión difícil, pero considerada necesaria, en especial por los altibajos del equipo, fue la causa que conllevó a sustituir a José Offerman, por el nuevo dirigente de los Tigres del Licey, Gilbert Gómez.

El gerente general, de los Tigres, Audo Vicente, señaló que "fue una conversación muy profesional, pero no deja de ser difícil porque hay un vínculo de respeto entre ambos".

Vicente se refirió así a quien consideró su amigo y dijo que no fue algo simple tomar la decisión. "Estas son decisiones profesionales. No es fácil tomar una decisión con un amigo. No es fácil tomar el teléfono y tener una conversación con un amigo" a quien vas a despedir, dijo Vicente.

El gerente azul dejó saber que llegar a esa determinación costó. "¿Si la decisión es fácil? No. Ahora tenemos que seguir adelante", expresó.

"Lamentablemente el ambiente que estábamos teniendo las últimas dos semanas, dos semanas y media no era el esperado", agrega.

En el período aproximado al que se refiere el ejecutivo liceísta, el 6 de diciembre, el equipo estaba cn marca de 18-17, a tres del primero y a cinco y medio sobre las Águilas.

El día 11 se puso en .500 (20-20) el dia 15 por debajo de .500 con 21-22 y su archirrival, ya en el quinto desde el día 11, se encontraba a 2.5 juegos. Al llegar al calendario del sábado, las Águilas se encontraban a juego y medio y al terminar la jornada del domingo los azules (22-23) se colocaron a dos juegos y medio sobre el equipo cibaeño (20-26).

El sábado, Gómez se quedó con las ansias de sacar su priemra victoria al ser suspendido por lluvia el juego contra las Estrellas Orientales. "Hicimos un movimiento. Somos responsables de la decisión que se tomó. Tenemos confianza en que Gilbert, que ya lleva varios años aquí pueda ayudarnos con el favor de Dios a cruzar a ese primer gran paso".

A Licey y Águilas les quedan cinco y cuatro juegos en ese orden para finalizar la serie regular.

"Nos quedan cinco partidos por jugar, simplemente el destino está en las manos nuestra", señaló Vicente. "Tenemos que ganar el número de partidos correspondientes para conseguir la clasificación", señaló.

Este martes, Licey recibe a los Toros del Este (7:30 p.m.); Leones del Escogido ante Gigantes del Cibao (7:00 p.m.) y Águilas Cibaeñas ante Estrellas Orientales (7:30 p.m.).

Tabla de posiciones Equipo JJ G P PCT DIF RACHA U-10 Gigantes 45 28 17 .622 0.00 7-G 8-2