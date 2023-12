Juan Vené solo votó por Adrián Beltré para Cooperstown de 2024

El veterano y polémico periodista venezolano Juan Vené solo votó por el dominicano Adrián Beltré en la papeleta para elegir al Salón de la Fama de Cooperstown en la clase 2024.

Vené, un comunicador de 93 años con 63 de ellos dedicado de forma exclusiva al béisbol, suele indignar al público venezolano con declaraciones explosivas sobre figuras como Andrés Galarraga, Omar Vizquel, Miguel Cabrera y hasta Ronald Acuña Jr.

"Hasta ahora, creo que votaré solamente por el dominicano, de 44 años, nativo de Santo Domingo, Adrián Beltré. No obstante, si me hace falta, tengo hasta el 31 de diciembre a las 12 de la media noche para tomar mi decisión", escribió Vené en su página Web, el pasado sábado 25.

Hasta el lunes, el nombre de Beltré ha sido subrayado en 40 de las primeras 41 boletas que se han hecho público, de acuerdo al rastreo que realiza Ryan Thibodaux (@NotMrTibbs en X). El único escritor que no sufragó, hasta la fecha, por el quisqueyano fue Bill Ballou, del Worcester Telegram .

"Beltré fue un bigleaguer muy serio, de entrega total a los cuatro equipos que sirvió durante los 21 años de su carrera hasta 2018, con alto rendimiento, tanto a la ofensiva como a la defensiva y comportamiento personal de caballero ejemplar", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/25/voto-de-vene.jpg

"En estos últimos días, he sido ya parte de nueve reuniones vía internet, con numerosos compañeros electores. La mayoría cree, como yo, que son tan pocos como uno, quienes merecen los votos entre los candidatos de la planilla 2024".

"De todas maneras, aparecerán por ahí planillas con votos hasta para 10, porque algunos disfrutan votando por muchos, debido a la ignorancia de lo que están haciendo. Sí, si hay ignorantes entre los electores, como en todas partes y lamentablemente. Por fortuna y mandato de Papa Dios, solamente son una minoría. Es que podemos no votar por ninguno o hacerlo hasta por 10 candidatos", escribió Vené, quien vota para la inmortalidad desde 1979.

Beltré debuta este año en la boleta del Salón de la Fama y tras una carrera de 3,166 imparables, de los cuales 477 fueron cuadrangulares y 636 dobles, con 1,707 vueltas remolcadas y cinco Guantes de Oro es favorito para ingresar en 2024.

"Soy juez, igual que cualquier juez de cualquier actividad. Es decir, debo abrazar lo que creo es justicia, sin importarme nada más. Cuando uno vota para el Hall de la Fama, está decidiendo acerca de la inmortalidad de los candidatos. Y eso es en extremo delicado", explicó el bolivariano radicado en los Estados Unidos por más de medio siglo.

El sudamericano tampoco votó por David Ortiz en su momento.

"Tanto, que han surgido ridículos seudo profesores de periodismo, tratando de dar clases. Uno me prohibía publicar por qué votaba o no por ciertos candidatos". "Afortunadamente, estoy muy bien entrenado acerca de lo que debo hacer, y nunca he sufrido arrepentimiento por los que votado o dejado de votar, como tampoco de lo que he publicado y seguiré publicando".

El anuncio de las votaciones será el 23 de enero próximo.