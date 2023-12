Jeimer Candelario; el eslabón perdido del draft de reingreso en LIDOM

Jeimer Candelario era probablemente el jugador de más status en el draft de reingreso que se celebró el pasado sábado para escoger los jugadores disponibles de Águilas Cibaeñas y Toros del Este para reforzar a los equipos clasificados.

Candelario, que ha participado en nuestro béisbol en siete temporadas desde el 2013-14, estaba pronosticado a irse en la primera ronda de selección y no fue hasta la tercera ronda, que los Gigantes del Cibao decidieron hacerse de sus servicios.

"No, no, no, ahora mismo no hay limitaciones, estamos trabajando fuerte para llevar un buen evento a San Francisco de Macorís, y agradecido por las oportunidades", contestó Candelario a la pregunta de Enrique Rojas, del programa Grandes en los Deportes, sobre su disponibilidad para jugar en esta etapa del torneo.

Candelario se integró tarde al conjunto romanense y esto indicaba que el jugador tenía intención de participar en la fase semifinal del certamen, sin objeciones, pese que había recientemente firmado el contrato más lucrativo de su carrera (US$45 mm por tres años).

El jugador nativo de San Pedro de Macorís, reconoció que alrededor de su figura se tejieron muchos rumores sobre el alcance de su participación en lo que resta del torneo, y las consideró como falsas noticias, "estamos ready to go", expresó.

"Las Estrellas Orientales y San Francisco de Macorís, estuvieron en comunicación conmigo", contestó Candelario a la pregunta de cuales equipos se le habían acercado para conocer su disponibilidad.

"Yo creo que la disponibilidad en este caso tiene tanto valor como la calidad del jugador", contestó Audo Vicente, Gerente General de los Tigres del Licey, al ser cuestionado sobre el porqué Licey no escogió a Candelario.

Las incertidumbres alrededor de la figura del inicialista de los Rojos de Cincinnati, provocaron dudas para que los equipos se arriesgaran a escogerlo, para evitar la decepción de perderlo en una parte importante del torneo.

"De verdad que a Jeimer no lo podemos restar la calidad de jugador, es un Grandes Ligas, lo que no sabemos, y es una carta que en este momento yo no me la voy a jugar, si a Jeimer lo llaman en los próximos días, como lo vamos a sustituir", agregó Vicente.

Muy sorprendido

Candelario se sorprendió al ser escogido en el puesto 11 general del draft de reingreso, en la tercera ronda por el conjunto nordestano.

"Sorprendido, yo creo que el país está sorprendido, si el país está sorprendido, yo tengo que estar sorprendido también", expresó Candelario.

Aunque está consciente de que eso es algo que él no puede controlar y que se siente agradecido de ir a jugar con los Gigantes. Valoró muy positivo las escogencias del equipo y entiende que el conjunto nordestano es un gran equipo.