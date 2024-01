Elier Hernández la saca del parque y Víctor Santos domina los bates azules para el triunfo escarlata

Los Leones del Escogido (2-3) vencieron con marcador 6-2 a los Tigres del Licey (3-2) en partido del round robin semifinal de la pelota dominicana.

Elier Hernández conectó un cuadrangular en la primera entrada ante el abridor azul, Brooks Hall para poner delante a los Leones con una ventaja que nunca perdieron.

La victoria correspondió al abridor del Escogido, Víctor Santos (1-0,0.90) que trabajó cinco entradas en las que permitió tres hits y no le hicieron carreras, no otorgó bases y ponchó a tres bateadores, la derrota recayó sobre el abridor Brooks Hall (0-1,2.00) que trabajó cuatro entradas en las que permitió tres hits y cuatro carreras, pero solo no de ellas limpia, otorgó tres bases y ponchó a un contrario.

Los más destacados

Por los Leones, Hernández 4-1 H4 1CA 3CE; Junior Lake 4-2 1CA 1CE y Erik González 3-1 1CA.

Por los Tigres, Emilio Bonifacio 4-2; Jorge Alfaro 1-1 1CE y Ramón Hernández 3-1 1CA.

Las posiciones

Luego de la jornada del martes la tabla de posiciones está como sigue:

G P Dif.

Estrellas 4 1 -

Licey 3 2 1

Escogido 2 3 2

Gigantes 1 4 3

Próximos partidos

Los equipos cambian de sede este miércoles, los Tigres estarán de visita en el estadio Quisqueya para enfrentar a los Leones del Escogido a partir de las 7:15 de la noche, mientras que los Gigantes del Cibao estarán de visita en el estadio Tetelo Vargas para enfrentar a las Estrellas Orientales a partir de las 7:30 de la noche.