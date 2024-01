Anuncian clínica de béisbol Logrando Sueños en Puerto Plata

Más de 500 niños participarán en la tercera versión de la clínica de béisbol Logrando Sueños, en la actividad estarán presente decenas de peloteros activos, así como retirados por medio de la fundación Puerto Plata International Sport Foundation & Lessport Academy así como Major League Players Alumni.

La información la dio a conocer el ingeniero Chito Polo, quien informó que dentro de la actividad serán reconocidos La Fundación Roberto Clemente, el ex-pelotero Ramón Ramírez, así como al ex-lanzador Jose Mesa y Felipe Lopez ex-jugador de la NBA.

La clínica y entrega de útiles deportivos a los niños pertenecientes a las diferentes pequeñas ligas de la zona norte está pautada para dar inicio a las 3:00 de la tarde en el play del complejo deportivo Jose Nuñez de la ciudad de Puerto Plata, ubicado frente a la correccional San Felipe, el próximo 13 de enero.

Entre los peloteros activos que estarán presentes en la actividad se encuentran Jhonny Brito Padres de San Diego, José Fermin Cardenales de San Luis, Rafael Lantigua Blue Jays de Toronto, Juan Minaya, Piratas de Pittsburgh así como también Carlos Paulino de las Águilas Cibaeñas.

De igual forma se espera la presencia de los ex peloteros Octavio Dótel, Félix Jose, Nelson Liriano, Mayovanex Acosta, José Mesa, Miguel Tejada, Tony Abreu, Ramón Ramírez y Esteban German entre otros.

Además en el evento estarán presentes como invitados, Luis Felipe López, Víctor Quiroga de MLBPA, Luis Clemente, Tom Brausell Presidente de la Fundacion Roberto Clemente, delegación de la Policía de New York, así como Paloma Almonte, entre otros figuras.