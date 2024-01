Fernando Tatis no se confía pese al éxito oriental

Fernando Tatis tiene a las Estrellas Orientales en la primera posición de la tabla con un pie en la serie final, cuando se ha jugado un poco más de la mitad de la serie de round robin semifinal.

Las Estrellas están a la puerta de lograr su segunda meta en la temporada, llegar por tercer año consecutivo a la Serie Final de la pelota dominicana, con la encomienda de lograr el cuarto campeonato en la historia de franquicia.

"Estamos muy contentos con lo que hemos logrado hasta ahora, pero no nos acomodamos", le contestó el dirigente oriental al periodista Luis Tomas Rae, de Diario Deportivo.

El conjunto oriental arrancó la jornada del lunes con marca de 8-1 y cuatro juegos de ventaja sobre los Leones del Escogido que ocupan la tercera posición de la tabla, liderando el pitcheo y la efectividad colectiva.

Tatis le dio mucho crédito al trabajo realizado por el gerente general del equipo, José Manuel Mallén Calac, por la conformación del staff de lanzadores que tiene al equipo con la mejor efectividad de la liga, "ha hecho un tremendo trabajo en cuanto a mover las posiciones, al traer los pitchers que realmente se necesitaban en este equipo", agregó Tatis.

La efectividad colectiva de las Estrellas para el inicio de la jornada del lunes, estaba en niveles microscópicos (1.39) con 72 ponches propinados y 1.10 de WHIP.

Tatis entre otras cosas, resaltó que el trabajo del pitcheo abridor en la primera parte de la temporada no fue el esperado y que en el transcurso del torneo han logrado mejorar en esa parte del juego.

"Esto es algo de hacer lo posible, yo salgo al terreno, a hacerlo una realidad", agregó.

El mensaje que le envía a sus jugadores es que no se trata de logros individuales, si no de conseguir las cosas para el bien del equipo, de conocer las fortalezas del y explotar esa condición, cada día. "No se trata de mí, si no de lo mejor para el equipo". concluyó.

Las Estrellas harán lo que sea necesario La situación en la que se encuentran las Estrellas es sumamente privilegiada y tienen un personal capaz para llevar al conjunto hasta al campeonato, pero la mentalidad en San Pedro de Macorís es de no escatimar esfuerzos en tener el mejor personal posible en el terreno de juego para la consecución de la meta. "Si pensamos que hay un hombre que nos haga falta, lo vamos a traer", dijo Tatis.