Candelario prolonga la vida a los Gigantes y evita que el Licey se acerque a la final

Que los Gigantes no hayan abandonado el sótano en todo el round robin no significa que el equipo no vaya a pelear hasta el último suspiro. Lo confirmó el Licey el viernes en el Julián Javier, cuando los francomacorisanos les ganaron 9-5.

Jeimer Candelario, que arrancó el playoff de 18-0, confirmó su recuperación y remolcó tres carreras con dos oportunos batazos que lideraron el triunfo.

Un resultado que deja a los nordestanos con 4-9, todavía en el fondo, pero evitó su eliminación y los acercó a uno del tercero que ocupa el Escogido (5-8) y a cuatro del Licey (8-5), que marcha segundo. Las Estrellas (9-4) van solas en la cima.

No tuvo veneno en la bola el abridor de los cibaeños, Nate Antone, y los felinos lo descubrieron temprano, de ahí que solo trabajara una entrada. De hecho, los añiles conectaron 13 imparables, pero no fueron oportunos.

Los bengaleses se adelantaron en el primero. Emilio Bonifacio y Cristhian Adames negociaron boletos a Antone; Yadiel Hernández disparó sencillo al central que produjo una y un rodado de Francisco Mejía remolcó la otra.

En el cuarto los azules colocaron el choque 4-0 tras Bonifacio batear imparable al izquierdo frente a Brandyn Sittinger, robarse la segunda y anotar con doblete de Adames, quien luego llegó al plato con hit de Ramón Hernández.

Sin embargo, los locales dieron vuelta al partido en el quinto. Brooks Hall llenó las bases al tolerar hit al Carlos Franco, Williams Astudillo sacó rola por tercera que Starlin Castro pifió y Henry Urrutia fue transferido. Subió a lanzar Carlos Vargas, que dominó a Francisco Peña con elevado al izquierdo, pero entró una vuelta, Yefri Pérez e Iván Castillo negociaron bases y llegó otra.

El dirigente Gilbert Gómez envió a la lomita a Pedro Payano, que fue recibido por hit al derecho de Jeimer Candelario que Bonifacio erró e ingresaron tres vueltas para poner el juego 5-4.

Al cierre del séptimo los duartianos inflaron la ventaja. Melvin Mercedes bateó doble ante Hansel Robles y Richard Ureña lo remolcó con tubey. Castillo fue transferido y Candelario despachó imparable que mandó a los dos compañeros hasta la goma. Luego Astudillo empujó la novena, con hit.

En el noveno azul, Castro conectó doblete y anotó con sencillo de Sergio Alcántara.

Candelario se fue de 4-2, con tres remolcadas; Ureña y Mercedes pegaron un doble, cada uno. Francisco Mejía se fue de 5-3 y Bonifacio de 4-2, con dos anotadas, por los Tigres.

Ganó Mario Meza y perdió Carlos Vargas.