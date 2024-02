Licey va en busca de su primer doblete en Serie del Caribe

Tigres del Licey no ganaba LIDOM en años consecutivos desde mediados de la década del 80 ( FUENTE EXTERNA )

Los Tigres del Licey representarán a partir de este jueves a la Liga Dominicana de Béisbol en la Serie del Caribe 2024 que se jugará en el LoanDepot Park de la ciudad de Miami.

El conjunto azul no repetía campeonatos en LIDOM desde la trilogía de títulos obtenidos en las temporadas 1982-83, 1983-84 y 1984-85, coronándose como “Reyes del Caribe” con marca de 5-1 en la serie celebrada en el 1985 en Mazatlán bajo la dirección de Terry Collins.

El Licey es el equipo dominicano con mayor cantidad de títulos en el certamen caribeño con 11 y busca su segundo triunfo en la ciudad de Miami, ya que en el 1991 ganó la serie celebrada en el estadio Bobby Maduro de manera invicta bajo la dirección John Roseboro de manera invicta.

La historia en Miami

La Serie del Caribe se ha realizado en dos ocasiones en la ciudad de Miami, en el 1990 los Leones del Escogido dirigidos por Felipe Alou, terminaron con marca de 5-1 en el Orange Bowl y el Licey con su invicto de 5-0, da una marca acumulada de 11-1 para el país en la “Ciudad del Sol”.

Sobre el LoanDepot Park

El LoanDepot Park es la casa de los Miami Marlins en el béisbol de Grandes Ligas, y se convertirá en el primer estadio de MLB en albergar el clásico caribeño, está ubicado en la Pequeña Habana específicamente en el mismo lugar donde estaba ubicado el Orange Bowl, sede de la Serie del Caribe del 1990.

El estadio que tiene la capacidad de albergar alrededor de 37 mil fanáticos, tiene la particularidad de un techo retráctil, que no fue removido durante todos los partidos del Clásico Mundial del 2023 y para esta versión de la Serie del Caribe estará por igual cerrado durante toda la serie regular por las condiciones climáticas que se esperan para la ciudad, con la expectativa de poder jugar descubiertos a partir de las semifinales, si la condición climática varía.

Las transmisiones

Adcio Media que es la dueña de los derechos de la Serie del Caribe para el país, transmitirá todos los partidos del torneo (25) por Digital 15 en televisión nacional, además de por radio en Independencia FM y Ke Buena, con una producción televisiva que integrará personal en estudio en el país y en el estadio, que no se limitará al play by play y los comentarios de los partidos, si no que tendrá shows previo y posterior al partido.

Los participantes La Serie del Caribe Miami 2024 contará con la participación de los miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (República Dominicana, México, Puerto Rico y Venezuela), además de tres invitados (Curazao, Nicaragua y Panamá), que jugarán desde el 1 al 9 de febrero.