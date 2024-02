Raúl Valdés participa en su novena Serie del Caribe con su sexto equipo

Raúl Valdés fue el abridor para los Tigres del Licey en el primer partido de la Serie del Caribe ante los Tiburones de La Guaira este pasado jueves 1ero de febrero en el LoanDepot Park, esto marcó la novena participación del zurdo cubano en el clásico del caribe.

"No me falta nada, yo juego a la pelota porque me gusta y trato de representar a Dominicana en cualquier evento, un país que me abrió las puertas y me siento muy contento con ellos", contestó Valdés al ser cuestionado por el periodista Luis Tomás Rae Barrett de Diario Deportivo.

Valdés trabajó 4.1 entradas en las que permitió cinco hits y una carrera limpia, otorgó dos bases y ponchó a tres bateadores contrarios.

En la pelota dominicana Valdés ha lanzado para los seis equipos y se unió a su compatriota, el también lanzador Francisley Bueno, en cumplir la hazaña, debutó como refuerzo para los Gigantes del Cibao en la temporada 2003-04, luego se nacionalizó dominicano y entró al draft de nativos de nuevo ingreso para continuar escribiendo su historia en el país.

Los Tigres enfrentarán a los Criollos de Caguas este sábado a partir de las 9:30 de la noche en el LoanDepot Park en el partido de cierre de la tercera jornada del torneo.