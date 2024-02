Puerto Rico blanquea a México y llega invicto a choque contra Dominicana

Emmanuel Rivera remolcó dos carreras en la quinta entrada, todo lo que necesitó en la pizarra los puertorriqueños Criollos de Caguas para blanquear a los mexicanos Naranjeros de Hermosillo por 2-0, en el partido que cerró la segunda jornada de la Serie del Caribe. El choque se disputó ante una asistencia de 11,816 fanáticos en el loanDepot Park.

La tropa del dirigente Yadier Molina llegará invicta en dos salidas al partido del sábado contra los Tigres del Licey a las 9:30 p.m., hora del Caribe, en un choque donde se esperan sobre 30,000 aficionados en un nuevo capítulo de la clásica rivalidad caribeña.

Los dominicanos vencieron más temprano, 6-5, a Nicaragua luego de perder el choque inaugural, 3-1, contra los Tiburones de La Guaira de Venezuela.

“La defensa gana juegos, el picheo gana juegos, México venía de anotar varias carreras y sabíamos que eran peligrosos, pero nosotros teníamos buen plan, ejecutamos bien y pudimos llevarnos la victoria”, señaló el manager boricua Yadiel Molina.

Con la derrota, México comprometió seriamente sus posibilidades de clasificarse a las semifinales del torneo.

“No vamos a bajar la guardia, el día de hoy no se bateó pero seguimos aquí y el día de mañana vamos a venir con mentalidad ganadora. No se ha terminado, todo puede pasar, sé que no empezamos bien, pero aún quedan juegos y sabemos que el béisbol es impredecible”, expresó el manejador de México, Juan Gabriel Castro, tras la derrota.

Puerto Rico debutó con un triunfo, 5-2, frente a los nicas antes de vencer a los mexicanos, que juegan para 0-2.

Rivera, quien tuvo un bache ofensivo durante la final de los Criollos contra los Gigantes de Carolina, exhibió sus quilates de Grandes Ligas en el quinto acto.

Danny Ortiz y Heliot Ramos abrieron la tanda con dos hits consecutivos ante los envíos del abridor cubano Odrisamer Despaigne. Luego de un toque de Jonathan Morales para avanzar a los corredores a tercera y segunda, el apodado “El Pulpo” disparó un indiscutible al jardín central para las únicas rayas de los boricuas en el encuentro.

Los Criollos brillaron el viernes tanto en el montículo como en la defensa.

El abridor Alex Sanabia lanzó tres entradas de tres hits sin anotaciones luego de salir del partido ante una aparente molestia en la ingle. El bullpen criollo continuó con la labor de Sanabia al amarrar los bates de los aztecas.

Los relevista Ángel Reyes, Bryan García, Lincoln Henzman, Endrys Briceno, Danny Wirchansky y Chavez Fernander cubrieron la ruta completa al tolerar sólo un hit con siete ponches para pintar de blanco a los Naranjeros.