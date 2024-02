Panamá mantiene invicto y deja agonizante a Nicaragua en la Serie del Caribe

Los Federales de Chiriquí de Panamá se colocaron a un paso de asegurar su lugar en las semifinales de la Serie del Caribe tras conseguir su tercera victoria consecutiva al vencer el domingo 6-3 a los Gigantes de Rivas de Nicaragua, que por el contrario han perdido sus primeros tres compromisos y están casi eliminados de la competencia.

Heitor Tokar lanzó seis entradas en blanco, permitiendo apenas cuatro imparables para llevarse la victoria. Ronald Medrano fue el derrotado tras permitir una carrera en su labor de cuatro entradas y un tercio para Nicaragua.

Allen Córdoba bateó de 5-3, incluyendo un triple con las bases llenas que remolcó tres carreras en el sexto episodio. Iván Herrera y Rubén Tejada colaboraron también a la ofensiva de los panameños con sendos sencillos remolcadores de una carrera.

"Vamos a seguir partido a partido, tenemos un buen paso pero no hemos terminado, este torneo no es fácil, todos los equipos son buenos. Sabemos que no somos los favoritos, pero somos un equipo aguerrido, tengo mucha confianza en mis jugadores y creo que están preparados para todo", expresó el manager de los Federales José Mayorga.

A Nicaragua aún le restan tres juegos en su calendario y aunque no están matemáticamente eliminados, su situación es crítica.

Su piloto Marvin Benard se expresó muy crítico sobre la entrega de su equipo.

"Me voy a meter en problemas, pero somos conformistas, el pelotero nicaragüense es conformista y eso no se les puede quitar de la cabeza", dijo Benard. "A la afición nicaragüense les pido disculpas porque no se merecen lo que este equipo esté dando, pero ellos (los jugadores) son adultos y tienen que asumir su responsabilidad, yo no puedo batear ni correr por ellos"