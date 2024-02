Juan Samuel declaró que desistió de seguir dirigiendo a los Orioles de Baltimore

El ex pelotero de Grandes Ligas, Juan Samuel manifestó que fue él quien decidió no seguir como dirigente de los Orioles de Baltimore, bajo el entendido de que la organización no tenía un plan definido de cara al futuro.

Samuel, fue dirigente interino de los Orioles de Baltimore, en el año 2010 sustituyendo a Dave Trembley y terminó con récord de 17 victorias en contra de 34 derrotas.

Se recuerda que Samuel fue sustituido por Buck Showalter, quien se hizo cargo del equipo por las próximas dos temporadas.

"La realidad es que a mí se me ofreció seguir como dirigente de los Orioles de Baltimore, pero desistí, porque realmente no veía grandes perspectivas ya que más bien era un equipo en transición con muchos jugadores noveles en desarrollo y con varios estelares con problemas de lesiones", dijo Samuel.

El ex pelotero nativo de San Pedro de Macorís, externó sus consideraciones en el marco de una amplia entrevista que concedió al programa de televisión "Bebeto TV" bajo la producción y conducción de Alberto Bernabé "Bebeto", quien se hizo acompañar de los cronistas deportivos Aimé Rivas y Franklin Núñez.

Samuel, quien actualmente trabaja como asistente especial de desarrollo de jugadores y de scouting internacional con los Filis de Filadelfia dijo que no descarta volver a dirigir en las Grandes Ligas, aunque por el momento está concentrado en sus labores.

"Yo soy un hombre de béisbol y como tal no descarto nada en este negocio, si se presenta la oportunidad claro que estoy dispuesto a afrontar el reto, pero por el momento estoy muy concentrado en mis labores con los Filis", declaró Samuel.

Con relación a dirigir en el béisbol invernal dominicano Samuel dijo que no lo descarta y que de hecho ya ha habido conversaciones con algunos equipos.

"Bueno con relación a dirigir en el país es algo que podría ser de hecho he tenido conversaciones con algunos equipos como fue el caso de los Toros, pero con toda honestidad te digo que no me veo con otro uniforme que no sea el del Escogido, equipo que me abrió las puertas y de quien me siento ser un fanático fiel", expreso el ex Grandes Ligas.

Samuel valoró como muy positivo el trabajo que vienen realizando algunos dirigentes jóvenes del país y aseguró que dentro de poco tiempo podríamos ver a varios dominicanos dirigir en Grandes Ligas.

Admirador de César Cedeño

En otro orden Samuel destacó que su inspiración como pelotero fue César Cedeño a quien consideró como uno de los peloteros más completos que haya visto.

Recordó que en su tiempo de niñez siempre iba al estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís a ver jugar a Cedeño.

"Cuando yo era un niño limpiaba zapatos y así era como reunía el dinero de pagar la entrada para ir a ver jugar en el Tetelo Vargas a Cesar Cedeño, pero no solo eso sino que cuando se terminaba el juego esperaba para verlo cuando él saliera, ese siempre fue mi ídolo y lo considero como uno de los jugadores más completos que han pasado por las Grandes Ligas", destacó Samuel.

Su admiración por Cedeño lo llevó a incursionar en el béisbol hasta ser firmado por el scout Cuqui Acevedo para los Filis de Filadelfia en el béisbol de Estados Unidos y para los Leones del Escogido en la República Dominicana.

En las Grandes Ligas Samuel jugó por espacio de 16 años con los Filis de Filadelfia, Dodgers de los Ángeles, Tigres de Detroit, Reales de Kansas City, Azulejos de Toronto, Rojos de Cincinnati y Azulejos de Toronto.

De por vida bateo para promedio de .259 con 161 jonrones y 703 carreras empujadas. Fue tres veces seleccionado al Juego de Estrellas.

Samuel consideró a Rick Sutcliffe como el lanzador más difícil que se le hizo batear en tanto que entre los dominicanos consideró al fenecido Pascual Pérez como que el más fácil lo dominaba.

"Se me hizo muy difícil batearle a Sutcliffe y no sé qué era pero Pascual Pérez me dominaba con mucha facilidad es más considero que Pascual fue mi papá", dijo entre risa Samuel.

Al referirse a los lanzadores que mejor le bateaba mencionó a Greg Maddux, a quien le bateó 300 de por vida y entre los dominicanos a José Rijo.

Precisamente durante el desarrollo de la entrevista José Rijo llamó por teléfono y reconoció que Samuel siempre fue un gran bateador contra él.