Counsell cree que intentos anteriores por vencer a Cachorros le ayudarán ahora como su nuevo mánager

MESA, Arizona, EE.UU. (AP) — Mucho antes de que Craig Counsell llegara a los Cachorros de Chicago, él sabía todo acerca del equipo, y ellos también sabían mucho sobre él. Fortalezas, debilidades, tendencias, todo.

Es un nuevo día para Counsell, quien dirigió a los Cerveceros de Milwaukee durante nueve temporadas antes de ser contratado por Chicago en noviembre, reemplazando a David Ross en un movimiento sorpresa. Pero Counsell está más que familiarizado con muchos de sus jugadores.

Mientras comienza a adaptarse a su nuevo trabajo durante los entrenamientos de pretemporada – los lanzadores y receptores de los Cachorros realizaron su primer entrenamiento el miércoles – el exjardinero de Grandes Ligas considera una ventaja el haber pasado años enfrentándose al que ahora es su nuevo equipo.

"Seguramente hay alguna familiaridad por haber competido. Y eso se siente bien. Realmente lo es", dijo Counsell. "Existe ya una conexión ahí a causa de eso, y me gusta. Es un punto de partida. Empezar a conversar".

El mánager de 53 años condujo a Milwaukee a tres títulos divisionales en la Central de la Liga Nacional, en ocasiones frustrando a Chicago por su habilidad de sacar lo mejor de sus equipos. Los Cerveceros ganaron la división el año pasado, mientras que los Cachorros terminaron segundos, a nueve juegos.

Justamente todos en los Cachorros están interesados en ver cómo es Counsell de cerca.

"Siempre he tenido respeto por la manera en cómo él ha hecho las cosas", dijo el jardinero Ian Happ. "Pienso que ellos siempre han tenido buenos equipos. Hemos tenido buenas series ante ellos por años. Siempre ha manejado bien el bullpen, siempre sentí que él estaba por delante en los duelos, delante de ya sabes, quién vendrá. Siempre he escuchado buenas cosas de chicos que han jugado para él con los Cerveceros".

El zurdo japonés Shota Imanaga, quien firmó con Chicago en enero por 4 años y 53 millones de dólares, dijo que tuvo una conversación de mucha ayuda con Counsell el martes.

"Él dijo que no salga allá a intentando demostrar que puedo hacer esto o lo otro", dijo Imanaga. "Sólo debo mantenerme como soyo, demostrar lo que he podido hacer, y eso fue bastante alentador. Eso me permitirá jugar de la manera que soy".

El contrato de Counsell con Chicago, por cinco años y 40 millones de dólares, lo convierte en el mejor pagado en las Grandes Ligas. El coach de pitcheo Tommy Hottovy, quien inicia su sexta campaña en su rol actual, espera aprender de su nuevo timonel.

"Para mí como entrenador, pienso que también hace un buen trabajo guiando a los coaches", dijo Hottovy. "Todos hablan acerca de cómo trata a sus jugadores y lo que hace, pero hará un gran trabajo en ponernos a prueba y ayudarnos a mejorar".

Counsell enfrenta un reto significativo en Chicago, que no ha ganado un juego de postemporada desde que fue eliminado en el 2017 por los Dodgers de Los Ángeles en la serie de Campeonato de la Liga Nacional. La última vez en que los Cachorros llegaron a la postemporada fue en 2020 cuando fueron barridos por Miami en la ronda de comodines.

Sin embargo, Counsell cuenta con una sólida rotación en su nuevo club, liderado por Justin Steele, y fortalecido por la adición de Imanaga, además de un fuerte grupo de jugadores de posición que incluyen al estelar Dansby Swanson. Cody Bellinger continúa como agente libre tras su temporada de resurgimiento con los Cachorros, pero el presidente de operaciones de béisbol Jed Hoyer no dio novedades sobre esa situación el miércoles.