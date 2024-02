De la mano de Goldschmidt, Cardenales esperan mejorar este año y dejar atrás el 2023

JUPITER, Florida, EE.UU. (AP) — Paul Goldschmidt encontró un positivo en la peor campaña de los Cardenales de San Luis desde 1990.

"Tuvimos un receso de temporada más largo, la oportunidad de ver hacia el futuro y empezar a planear un pco", indicó el lunes el primera base que ha sido elegido siete veces al Juego de Estrellas durante la primera práctica con el equipo completo.

El mánager de San Luis Oliver Marmol repitió el mensaje que le dio a los lanzadores y cátcher cuando reportaron la semana pasada: olvídense del 2023 y enfóquense en este año.

"Estos chicos son muy talentosos", aseguró el presidente de operaciones John Mozeliak. "Jugadores de calibre para el Juego de Estrellas".

San Luis terminó con marca de 71-91, la peor desde que tuvieron 70-92 en 1990. Goldschmidt, quien cumplió 36 años en septiembre, bateó .268, con 25 cuadrangulares y 80 empujadas, un declive del .315, con 35 jonrones y 115 remolcadas que lo llevó a ganar el MVP de la Liga Nacional en el 2022.

Aún así, su porcentaje de bateo de carrera incrementó al 50,8% de 47,4% en el 2022, según Statcast

"No es que estuviera completamente terrible el año pasado, sólo que creo que tengo el potencial para jugar mejor", reconoció.

El tercera base Nolan Arenado bateó .266, con 23 jonrones y 93 impulsadas, un descenso del .293, con 30 cuadrangulares y 103 empujadas. La racha de de Guantes de Oro para el pelotero de 32 años quedó en 10.

"No me preocupa mucho que pueda volver a su yo del 22", aseguró Marmol. "No creo que esté esperando a volver a ese nivel, sólo continuar hacia adelante y ser su mejor versión".

Goldschmidt tendrá un salario de 22 millones en el 2024, la última campaña de su acuerdo de seis años y 144,5 millones de dólares.

"Creo que en mi caso, nunca realmente he comentado mi contrato, entonces creo que seguiré así", aclaró.