Burnes luce en su primera aparición en pretemporada con Orioles

La primera salida de Corbin Burnes con su nuevo equipo pareció una versión abreviada del típico desempeño que tuvo con su club anterior.

Burnes laboró un inning en blanco por los Orioles de Baltimore y ponchó a sus primeros dos rivales el sábado. El lanzador galardonado con el Cy Young de la Liga Nacional en 2021 debutó en la Liga de la Toronja.

Los Orioles terminaron superando 4-3 a los Medias Rojas de Boston con un jonrón del prospecto Colton Cowser que puso fin al duelo.

Baltimore adquirió a Burnes el mes pasado en un canje que envió al zurdo DL Hall y al pelotero de cuadro Joey Ortiz a los Cerveceros de Milwaukee, junto con una selección en el draft de 2024.

"Hoy fue simplemente una prueba. Estuvimos en el montículo, sentimos la adrenalina de nuevo en una situación de un juego y luego nos pusimos a trabajar un poco" con el catcher Adley Rutschman, dijo Burnes.

Burnes, de 29 años, tuvo una foja de 45-27 y una efectividad de 3,26 en seis campañas con los Cerveceros. El año pasado, su registro fue de 10-8 y su promedio de carreras limpias admitidas se colocó en 3,39.

Fue la primera vez desde 2019 que tuvo una efectividad mayor de 3,00.

Tim Anderson espera que la recuperación de su salud y la llegada a un nuevo equipo le ayuden a dejar atrás un decepcionante 2023.

Los Marlins de Miami oficializaron el sábado su contrato por un año y 5 millones de dólares con el excampocorto de los Medias Blancas de Chicago.

Anderson, dos veces elegido al Juego de Estrellas y campeón de bateo de la Liga Americana en 2019, había bateado por encima de ,300 en cuatro campañas consecutivas, antes de caer a ,245 el año pasado.

El pelotero dijo que lidiar con una lesión en el ligamento medial colateral le afectó mucho.

"No tuve nada contra qué batear", dijo Anderson. "Ello llevó a muchos rodados. No hay pretextos. Sigo trabajando. Hoy me siento bien, saludable y listo para jugar".

El versátil pelotero Jurickson Profar y el zurdo dominicano Wandy Peralta llegaron el sábado al campamento de los Padres de San Diego. Problemas con sus respectivas visas habían demorado su arribo.

Mike Shildt, manager de los Padres, dijo a la prensa que Profar está listo para trabajar. El piloto añadió que Peralta tendrá un comienzo más gradual pero estará disponible para el comienzo de la campaña.

Profar, de 30 años, concretó el sábado un contrato por un año y un millón de dólares. La temporada anterior, bateó para ,242 con un promedio de ,242 y una embasado de ,321, nueve jonrones y 46 impulsadas en 125 compromisos con Colorado y los Padres.

Peralta, de 32 años, se unió a los Padres por medio de un contrato de cuatro años y 16,5 millones de dólares. La temporada anterior, con los Yanquis de Nueva York, tuvo un registro de 4-2 y una efectividad de 2,83 en 63 apariciones como relevista.