Cortés está libre de dolor después de su primera apertura en juego de entrenamiento de primavera

Néstor Cortés no fue dominante en su primera aparición en partido de entrenamiento de primavera, pero el zurdo de los Yanquis de Nueva York emergió sintiéndose bien de su partido del lunes en contra de Minnesota.

Es un buen inicio después de un 2023 plagado de lesiones.

"Todo es positivo, lanzamientos muy nítidos", dijo el cubano Cortés después de permitir dos carreras y siete imparables con cuatro ponches en dos entradas y dos tercios. "Y lo más importante, salir de ahí sano. Así que es un paso adelante".

Cortés tuvo marca de 5-2 con ERA de 4.97 en 12 partidos la temporada pasada y solamente tuvo una apertura después del 30 de mayo, mientras batalló con una lesión en el manguito rotador.

El tercera base de los Yanquis DJ LeMahieu hizo su debut en la primavera y se mantuvo en el juego después de permitir un sencillo productor dentro del cuadro de Jair Camargo, que le pegó en la cara en la tercera entrada.

LeMahieu dijo que estaba bien después de que la pelota lo golpeara en los lentes, cerca de la base de la nariz. Bateó dos sencillos. Fue frenado por una lesión en un pie en 2023 y sólo bateó para .243.

"Me siento bien", dijo LeMahieu. "Es bueno estar ahí jugando hoy. Me sentí bien corriendo. Me he sentido bien bateando. Me estoy moviendo mejor. Me siento preparado, tengo una buena base y estoy listo para seguir construyendo a largo plazo".

El toletero de los Yanquis Giancarlo Stanton se fue 0 de 3 como bateador designado en su primer juego luego de otra temporada con lesiones.

OHTANI HARÁ SU DEBUT

Shohei Ohtani tendrá su debut con los Dodgers de Los Ángeles cuando sea el bateador designado el martes en contra de los Medias Blancas de Chicago.

El equipo de Los Ángeles lo ha tomado con calma con el jugador doble amenaza, quien firmó un contrato récord de 700 millones por 10 años durante la temporada baja.

El dos veces Jugador Más Valioso viene de una cirugía en el codo derecho realizada en septiembre, que lo dejará sin lanzar este año.

Ohtani tomó práctica de bateo el domingo, con el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, diciendo que la máxima figura del deporte se vio "bien".

Los Dodgers también anunciaron que el derecho Yoshinobu Yamamoto está programado para tener su primera salida en la Liga del Cactus el miércoles contra Texas.

BOSTON TIENTA A MONTGOMERY

Los Medias Rojas de Boston tocaron base con el agente libre zurdo Jordan Montgomery en la búsqueda de otro lanzador abridor, de preferencia uno que encaje en lo más alto o cerca del inicio de la rotación.

El mánager Alex Cora confirmó a ESPN que los Medias Rojas habían tenido una videoconferencia con Montgomery "recientemente" sin dar detalles.

SE PRESENTA TRÍO DE FILIS

Bryce Harper, el receptor J.T. Realmuto y el tercera base Alec Bohm se espera que tengan su primera aparición en los entrenamientos de primavera el miércoles, cuando Filadelfia reciba a Atlanta.

Harper hará el cambio permanente a primera base, después de moverse a esa posición luego de una cirugía Tommy John.