Lanzador dominicano Brayan Bello aspira ganar un Cy Young

Los Medias Rojas de Boston presentaron el sábado oficialmente a Brayan Bello y su extensión de contrato por US$55 millones y seis temporadas, en una rueda de prensa en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Y para Bello, este es un compromiso que está dispuesto a asumir con toda la seriedad del mundo.

El quisqueyano no titubeó al decir lo que espera conquistar durante la vigencia del pacto multianual.

"Quiero ganar un (premio) Cy Young, también ser un jugador all-Star", manifestó el lanzador de 24 años de edad y que solo tiene una temporada y media de experiencia en las mayores, con los Medias Rojas.

La campaña pasada Bello tuvo marca de 12-11, con 4.24 de efectividad para un débil equipo de Boston.

Pupilo de Pedro

Desde su tiempo en ligas menores, Bello ha sido comparado con el inmortal de Cooperstown y ex lanzador dominicano de los Medias Rojas, Pedro Martínez.

Y Martínez ha indicado en múltiples ocasiones lo mucho que valora al pimentoso lanzador.

De hecho, la semana pasada Martínez consideró que Bello, a sus 24 años, es mejor lanzador que él mismo cuando tenía la misma edad.

El nativo de Samaná, por su lado, quiere devolverle a Martínez todos los consejos que le ha dado.

"Él me ha ayudado mucho y yo no quiero defraudarlo, por eso me llevo de sus consejos. Cuando un inmortal habla como él lo hace de mí, eso tiene mucho valor", agregó.

Breslow lo celebra

La presentación de Bello fue encabezada por el presidente de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, Craig Breslow.

El alto ejecutivo de Boston mostró su alegría por el pacto anunciado.

"Nos sentimos muy contentos con este acuerdo y asegurar que Brayan estará con nosotros por varios años más", sostuvo.