La serie de los Medias Rojas de Boston y los Rays de Tampa Bay en el Estadio Quisqueya Juan Marichal estaba supuesta a tener dos grandes figuras dominicanas como los protagonistas del fin de semana: Rafael Devers y Wander Franco.

Pero el desenlace de la situación del torpedero de los Rays, quien desde el pasado mes de julio fue sacado de la alineación de Tampa Bay y posteriormente pasó a lista restringida y luego a licencia administrativa por una acusación de haber abusado sexualmente de una menor de edad, sacó del panorama a Franco.

Y, por lo visto, ni en Tampa Bay, ni en el sindicato de peloteros, ni en ningún sitio quieren ni siquiera que se les mencione el nombre del jugador de Baní.

El dirigente Kevin Cash se mostró molesto cuando durante una rueda de prensa en el área del clubhouse de visitantes del lado derecho del parque capitalino se le preguntó "¿Qué tanta falta le hace Wander Franco a los Rays?"

"Estamos aquí para una serie en República Dominicana, vamos a hablar de la gente que está aquí", dijo en un tono pesado el capataz a la pregunta de Diario Libre e inmediatamente después de terminar esas palabras se levantó de su silla y abandonó el lugar.

De una manera similar reaccionó un día antes el presidente del sindicato de jugadores de las Grandes Ligas, Tony Clark, de acuerdo a una información dada a conocer por Juan Recio, de ESPN Deportes República Dominicana.

El futuro de Franco sigue totalmente incierto, luego que se le conocieran medidas de coerción en Puerto Plata por la imputación que pesa en su contra.

Los campos de entrenamientos se encuentran casi finalizando y hace más de dos semanas que pasó la fecha límite en que los jugadores de posición están supuestos a presentarse.

Los Rays no han tenido que hacer un movimiento en el roster con relación a Franco, ya que hasta que no comience la campaña no será necesario.

Lo más probable es que sea devuelto a la lista restringida por unos días y luego regrese a la lista de licencia administrativa, pues no es costumbre de Major League Baseball de sancionar a peloteros de acuerdo a la política contra violencia doméstica, abuso sexual y de menores mientras exista un caso penal en su contra.

Al menos, ese fue el manejo de MLB en el caso de Trevor Bauer, antes de suspenderlo por 324 partidos hace dos años.

Franco está programado a ganar US$2 millones en el 2024, como parte del contrato por 11 temporadas que los Rays le otorgaron previo a la campaña pasada.

Actualmente Franco debe presentarse cada día 30 ante la fiscalía de Puerto Plata para firmar el libro de presencia, luego de pagar una fianza de RD$2 millones, mientras se conoce su proceso que aun no llega a fase preliminar.

Los Rays y los Medias Rojas de Boston juegan este sábado y el domingo sendos partidos de entrenamientos de primavera como parte del MLB World Tour, que también tendrá a los Yanquis visitando a México esta primavera y a los Padres de San Diego y Dodgers de Los Ángeles jugando dos partidos en Seúl, capital de Corea del Sur.