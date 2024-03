Video | Framber con una gran salida en los campos de entrenamientos

El lanzador zurdo de los Astros de Houston, Framber Valdez tuvo una gran presentación en su salida de los campos de entrenamientos este lunes ante los Tigres de Detroit.

Valdez trabajó cuatro entradas en las que permitió cuatro hits y una carrera limpia, no otorgó bases y ponchó a cuatro bateadores contrarios.

4K en 4 entradas de Framber Valdéz. ? #SpringTraining pic.twitter.com/ZHBw4ujbCM — MLB Dominicana (@MLBDominicana) March 11, 2024

El nuevo dirigente de los Astros, el boricua, Joe Espada no ha tomado la decisión de quién será el abridor del partido inaugural del conjunto este año, Valdez fue el escogido por el pasado dirigente, Dusty Baker el año pasado, y todos los caminos conducen a que Framber sea el escogido para asumir la responsabilidad este año.

"En realidad no, me doy cuenta ahora por ti, imagínate lanzo hoy, la noticia fue hoy y yo solo me enfoco en el día de mi juego en tirar mis pitcheos, en enfocar mi cuerpo en que esté preparado para el partido", contestó Valdez a la interrogante del periodista Javier González, que le da cobertura al conjunto de Houston, que lo abordó en el camerino de los Astros este lunes, sobre la posibilidad de enfrentar o no, a Gerrit Cole en el partido inaugural de la campaña.

Framber Valdez me abordó algunos temas luego de su apertura de hoy. El zurdo dominicano habló sobre la compenetración que está teniendo esta primavera con su compatriota y ahora compañero de batería Yainer Díaz. También me comentó que no sabía nada acerca de la noticia de Cole. pic.twitter.com/M1iJswB2s6 — Javier Gonzalez (@Astros_Coverage) March 11, 2024

Cole será sometido a un examen de resonancia magnética en su codo para atender una inconformidad que ha evidenciado luego de sus salidas en estos entrenamientos.

Framber estuvo inefectivo en su primera presentación del Spring Training, permitió cinco hits y tres carreras limpias en 1.1 ante Washington el pasado 1ero de marzo y en total ha permitido nueve hits y cuatro carreras limpias en 5.1 entradas, en las que ha otorgado una base por bola y ha ponchado a seis bateadores.