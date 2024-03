Cerrador de Cerveceros Devin Williams tardará en volver a lanzar

Imagen de Devin Williams, de los Cerveceros de Milwaukee, quien tiene dos fracruras por estrés y dijo que no podrá lanzar en las próximas seis semanas, informó el viernes 15 de marzo de 2024. ( AP )

El cerrador de los Cerveceros de Milwaukee Devin Williams, quien fue diagnosticado con dos fracturas por estrés en la espalda el miércoles, dijo que no podrá lanzar en las próximas seis semanas. Retomar la fuerza en su brazo probablemente le tomará otras seis semanas.

"Ha estado esperando esto por casi una semana ahora, así que no es algo nuevo para mí", dijo Williams el viernes antes de que los Cerveceros enfrentaran a los Diamondbacks de Arizona, en Phoenix. "Simplemente estaba confirmando eso y estableciendo un cronograma de cómo se desarrollará el proceso y qué debo hacer para regresar".

En sus primeros comentarios ante los medios desde que fue diagnosticado, Williams dijo que sintió dolor en la espalda en septiembre, pero no creyó que fuera tan serio y siguió lanzando para ayudar a que los Cerveceros amarraran el cetro de la Central de la Liga Nacional.

"No puedo precisar el día", dijo Williams. "Iba a calentar y las cosas simplemente no se sentían bien, pero pensé que era solo dolor muscular y pude superarlo".

Todavía sentía algo de dolor durante la temporada baja, pero nada alarmante, hasta que comenzó el campamento.

Dijo durante una aparición el 5 de marzo contra San Francisco: "Realmente empezó a molestarme. Empecé a compensar, me dolía el hombro en lugares en los que no me duele. Así que dije que teníamos que revisar esto".

Un All-Star en las últimas dos temporadas, Williams, de 29 años, tiene un ERA de 1.89 en su carrera en 214 entradas. Le realizaron la cirugía Tommy John en 2017.

LA VUELA CONINE

Griffin Conine, el hijo de quien fuera pilar de los Marlins, Jeff Conine, pegó jonrón el viernes en juego de preparación entre prospectos de Miami y San Luis.

Conine, de 26 años, impactó el primer lanzamiento que vio en la cuarta entrada ante el lanzador del año de ligas menores de San Luis, Max Rajcic, sobre la barda entre el izquierdo y central.

ACTUALIZACIÓN DE PLANTEL

Los Dodgers y los Padres finalizaron sus planteles para su viaje a Seúl, Corea del Sur, en donde jugarán partidos de exhibición contra equipos coreanos, previo a su enfrentamiento del miércoles en el juego inaugural.

Max Muncy y Gavin Lux se recuperaron lo necesario de un resfriado para hacer el viaje con el equipo de Los Ángeles. El diestro Blake Treinen, quien recibió un pelotazo el sábado, salió bien de una sesión de bullpen el miércoles para viajar. El receptor Will Smith fue borrado de la alineación del último juego de preparación por rigidez en la espalda baja, pero también es parte del plantel de 31 jugadores, que será recortado a 26 antes del inicio de la temporada.

OPERAN A FELIPE

El derecho de Oakland, Ángel Felipe, se perderá la temporada después de una cirugía Tommy John el viernes con el médico del equipo de los Texas Rangers, el Dr. Keith Meister, en Arlington, Texas. Felipe lanzó en 14 juegos para los Atléticos la temporada pasada, con marca de 1-1 y efectividad de 4.20.