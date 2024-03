Framber Valdez abrirá en el Día Inaugural por los Astros

El suspenso en torno a quién tomaría la bola por los Astros en el Día Inaugural fue mucho para la madre del zurdo Framber Valdez, quien le había estado preguntando a su hijo durante semanas si él recibiría la pelota para tener el honor de lanzar contra los Yankees en el inicio de la temporada el 28 de marzo.

Incluso la madre del manager Joe Espada estuvo haciéndole a su hijo la misma pregunta, misma que Espada disipó el viernes.

Esta será la tercera apertura consecutiva en el Día Inaugural para el dominicano Valdez, igualando con Dallas Keuchel (2015-17) en la mayor cantidad de aperturas para un zurdo en la historia del equipo.

"Creo que Valdez ha trabajado muy duro para tener esta oportunidad y estoy emocionado por él", dijo Espada. "Tuvimos una conversación en la oficina y él estaba muy emocionado por eso. Creo que es un buen momento para él".

Valdez tiene la primera oportunidad de enfrentar a una alineación de los Yankees liderada por Aaron Judge, y que ahora incluye a Juan Soto y Alex Verdugo.

"Me siento bien", dijo Valdez. "Es otro logro en mi carrera y simplemente otra oportunidad que me dan los Astros para iniciar el primer día".

Valdez formó parte del equipo All-Star en 2023 y tuvo marca de 12-11 con efectividad de 3.45.

Después de tener marca de 7-6 con efectividad de 2.51 en sus primeras 17 aperturas, Valdez tuvo marca de 5-5 con efectividad de 4.66 en sus últimas 14 aperturas, que incluyeron un juego sin hits el 1 de agosto contra Cleveland. Perdió sus tres aperturas en los playoffs y registró una efectividad de 9.00.

Aún así, cuando Valdez coloca su sinker y su curva en la zona de strike de manera constante e induce rodados, ha demostrado lo dominante que puede ser.

"He estado con él desde que llegué a las Grandes Ligas y he visto los altibajos, y cada vez que tiene la oportunidad de ser titular en el Día Inaugural, es algo importante", dijo Espada. "No se puede quitar nada de ese momento. Está súper emocionado. ... Habla de lo lejos que ha llegado y estoy orgulloso del trabajo que ha realizado".

"Es un lanzador valioso y uno de los mejores, uno de los mejores abridores en las Grandes Ligas. Estoy orgulloso de él".