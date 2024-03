Sammy Sosa se molestó con pregunta sobre dopaje en su regreso a Chicago

La leyenda de los Cachorros de Chicago, Sammy Sosa, está de regreso en la Ciudad de los Vientos este fin de semana, y no podría haberse sentido más incómodo cuando le preguntaron el viernes sobre su rumoreado uso de esteroides.

Sosa, quien tuvo una pelea con la franquicia de los Cachorros debido en gran parte al hecho de que no ha admitido su presunto uso de drogas para mejorar el rendimiento, dijo que estaba abierto a una reconciliación con Chicago.

“Bueno, como dije, soy un hombre maduro”, dijo Sosa. “Creo que existe la posibilidad de que podamos hacer eso. Estoy abierto. No tengo ningún problema con eso. Tuve muchos malentendidos en el pasado pero ahora soy un hombre de verdad. Me siento genial. Reconozco mi error. ¿Entonces por qué no?"

Cuando se le preguntó directamente si usaba esteroides o no, Sosa tropezó con sus palabras antes de cambiar el rumbo del reportero.

“Esto es… um… como digo… um”, tropezó Sosa. “Esta no es una pregunta que esperaba de ti (Lou Canelli, de Fox Chicago). Esta no es una entrevista en la que realmente me voy a sentar contigo, ya sabes, para que salgas, ya sabes, con esa pieza ahora mismo. Pero como dije, soy un hombre maduro. Me siento genial. Y veamos qué pasa”.

“Extraño estar aquí de regreso definitivamente. Ver a la gente y pasar tiempo aquí, más tiempo aquí creo que sería genial”, agregó Sosa a los medios que le abordaron y refiriéndose a una reconciliación con el equipo, dejó la puerta abierta.

La relación a la fecha entre el dueño de los Cubs, Tom Ricketts, toda la organización y Sammy Sosa es nula, pero ‘El Bambino del Caribe’ cree que se puede solucionar. En declaraciones a ESPN Digital, el también exjugador de los Cubs Aramis Ramírez abogó por un acercamiento entre las partes.

“Estoy aquí. Estoy disponible. Vamos a ver qué ocurre. Pienso que va a pasar pero en su tiempo”, finalizó Sosa.

El tiempo dirá si Sosa realmente está dispuesto a reunirse con los dueños de los Cachorros.