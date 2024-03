En 2011, dos años antes de llegar a las Grandes Ligas y lejos de ver desembolsos de siete dígitos en sus cuentas, Marcell Ozuna y su esposa Génesis Guzmán se plantearon agradar a niños de escasos recursos, el Día de Reyes, en el sector Los Coquitos de su natal Boca Chica.

Fueron solo 10 artículos, pero la mecha que encendió una llama que hoy impacta a miles de personas; desde utilería deportiva hasta medicamentos a hogares de ancianos. Incluye donación de alimentos, reparación de casas, útiles escolares, apadrinamiento de niños en orfanatos y hasta aportes simbólicos como brindar habichuelas con dulce en Semana Santa, sin nunca renunciar al origen de los juguetes.

De hecho, cuando en 2021 Ozuna finalmente pudo firmar un contrato multianual incluyó en la rúbrica US$600 mil para la fundación, además de vincular al capítulo caritativo de los Bravos a que contribuya con la suya.

"Es una bendición ayudar a un niño o una familia, con una comprita ellos se vuelven feliz. Eso me da una gran satisfacción, siempre pedí a Dios que si algún día me daba la oportunidad de ayudar lo haría. Ya como pelotero mi esposa me puso en esto más organizado", cuenta Ozuna a DL.

"Como pelotero que soy ayudamos mucho en la utilería, uno sabe que muchos muchachos no pueden comprar un gancho (zapatillas), un guante, pero en la fundación la mayor parte va en otras ayudas", dice Ozuna, que apunta al trabajo que veía hacer a David Ortiz como el ejemplo que tomó para involucrarse más en la ONG.

En los primeros años no se tomaban imágenes de las ayudas que se entregaban, puesto que no era de interés de la familia. Sin embargo, a medida que las necesidades crecieron y que se regó la voz entendieron que para vincular a personas que les interesaba hacer donaciones requería la formalización para operar como una organización sin fines de lucro.

De ahí nace GeyMar Helping, que ha expandido su radio de acción de Boca Chica a otras localidades, como en San Pedro y San Francisco de Macorís.

La exvoleibolista da cuenta que la fundación ha sumado patrocinadores que prometen ampliar el rango de acción.

"Este proyecto va grande, cada año se suman personas, nos satisface ver que lo que hicimos va caminando y abriendo puertas y sé que va a llegar lejos. Hay muchos proyectos en carpeta", dice Guzmán.

Ozuna, de 33 años, entra al último curso de su contrato con los Bravos, club que puede activarle una opción para 2025.