Video | Tatis Jr. no se conforma con lo logrado en los jardines en el 2023

Fernando Tatis Jr. llega a su segunda temporada en los jardines con altas expectativas para su desempeño como fildeador luego de ganar el "Guante de Platino" de la Liga Nacional en la temporada 2023.

"El Bebo" hizo la transición al jardín derecho la temporada pasada con la llegada al conjunto del torpedero curazoleño, Xander Bogaerts, vía la agencia libre.

El experimento de "Los Frailes" fue exitoso, porque el dominicano hizo una perfecta transición a los jardines gracias a su alto nivel atlético.

"Nos ajustamos a la situación y lo que pedía el juego; y gracias a DIOS que puso el atletisismo ahí afuera y el trabajo duro, nos enfocamos en eso y tuvimos bonitos resultados", contesto Tatis Jr. al periodista Enrique Rojas de ESPN sobre su proceso de transición.

Tatis Jr. fue considerado en el 2023 no solo el mejor jardinero derecho defensivo del juego en la Liga Nacional, si no, que fue escogido como el mejor fildeador de toda el "Viejo Circuito", pero él no se conforma con lo logrado.

"Ahora yo pienso que deberíamos tener un mejor resultado este año, y simplemente positivo a lo que viene", agregó.

El dominicano de 25 años de edad no se sorprende por lo rápido que evoluciona el juego, tomando en consideración el hecho de que él fue movido a los jardines por la llegada de Bogaerts y este año al curazoleño lo movieron a segunda por la efectividad que ha demostrado el coreano, Ha-Seong Kim.

"Este juego pide ajustes de un día para otro, y simplemente hay que hacer lo que el juego pida", expresó.

Tatis Jr. confía en el personal que tienen los Padres para competir en la división oeste de la Liga Americana ante los Dodgers de Los Ángeles, los Gigantes de San Francisco, los Diamondbacks de Arizona y los Colorado Rockies. "pienso que tenemos un tremendo equipo, que hace lo que el juego pida, nosotros podemos ganar", argumentó.

Las expectativas de lo que pueda lograr el conjunto de San Diego este año están por debajo de lo que se les pedía quizás el año pasado, pese a que tienen un gran personal humano, "estamos under the radar, que es mucho más bonito y mejor", dijo.

"El Niño", como también es apodado Tatis Jr. confía mucho en el grupo que tienen, por la preparación a la que se han sometido de manera individual y en conjunto para lo que se les viene este año.

"El que da adelante, da dos veces", expresó Taits Jr. sobre las expectativas que tiene sobre el resultado de la serie de dos partidos que jugarán este miércoles y jueves en la ciudad de Seúl ante los Dodgers, "tenemos que salir con esa mentalidad a ganar, tratar de coger esos dos juegos adelante, y simplemente jugar una pelota bonita".

Tatis Jr. valoró con notas altas el terreno de juego donde se celebrará la serie, el Gocheok Sky Dome, ya que cumple a la perfección con los estándares de los estadios de MLB, en cuanto a la gente, la cultura y la gastronomía coreana, por igual los valoró con altas notas, desde que hizo contacto con el suelo coreano.