Ohtani y Dodgers se recuperan para vencer a Padres 5-2 en apertura de Grandes Ligas en Corea del Sur

El sencillo productor de Shohei Ohtani coronó una remontada de cuatro carreras en la octava entrada en su debut con los Dodgers, y Los Ángeles venció 5-2 a los Padres de San Diego en el primer partido de la temporada regular de las Grandes Ligas el miércoles por la noche, el primer juego del deporte en Corea del Sur.

El juego cambió cuando un roletazo de rutina atravesó las membranas del guante del primera base Jake Cronenworth mientras anotaba la carrera de la ventaja.

Ohtani se fue de 5-2 en su primer juego desde que dejó a Los Angeles Angels por un contrato récord de 700 millones de dólares y 10 años con los Dodgers. Una multitud de 15.952 personas estuvo presente para observar en el Gocheok Sky Dome.

La victoria fue para Daniel Hudson con un séptimo de un hit y un ponche y el dominicano Jhony Brito cargó con la derrota.

La estrella de dos vías, limitada al bateo tras una operación en el codo, también tuvo un error mental que provocó el último out del octavo. Fue declarado out cuando pasó la segunda base y luego no pudo retocar la bolsa mientras se retiraba con un elevado de Freddie Freeman, lo que provocó una doble matanza que puso fin a la entrada.

Una amenaza de bomba no pareció afectar los preparativos previos al partido. La policía no encontró explosivos y dijo que actuaron tras recibir un aviso de que la amenaza era contra Ohtani.

Los lanzadores de los Padres dieron nueve boletos y golpearon a un bateador, y los Dodgers tuvieron siete hits, ninguno para extrabases.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-1, dos anotadas y dos ponches.

Por los Padres, Manny Machado, de 3-0, una anotada y un boleto; Fernando Tatis Jr. se fue en blanco en cuatro turnos. El relevista Enyel de los Santos tiró un episodio completo y ponchó a uno; Wandy Peralta lanzó una entrada de una carrera limpia, dos boletos y un ponche y Brito lanzó un tercio de entrada y permitió dos carreras, una de ellas limpia, también dio un boleto.