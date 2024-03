¿Quiere darle Scott Boras un golpe de estado a Tony Clark en la MLBPA?

La agitación en la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPA) puede provocar la destitución del segundo al mando del sindicato si algunos jugadores se salen con la suya. Un grupo de jugadores ha comenzado a buscar la destitución del subdirector Bruce Meyer, el número dos de Tony Clark, y han alineado al ex abogado de la MLBPA, Harry Marino, como su posible reemplazo, informaron The Athletic y ESPN.

El movimiento aparentemente comenzó en una cadena de mensajes de texto con más de 20 jugadores, la mayoría o todos ellos representantes sindicales, lo que llevó a una llamada de Zoom el lunes por la noche con Clark que, según se informa, duró horas. Esa llamada incluyó a muchos representantes de jugadores y fue "a veces acalorada", según The Athletic, aunque terminó sin ninguna resolución. A medida que avanzaba la semana, nuevos informes de The Athletic decían que el propio Clark también podría estar en la línea de fuego.

Si bien la historia aún se está desarrollando y probablemente lo estará por algún tiempo, el lector puede tener preguntas sobre lo que se ha desarrollado hasta ahora.

¿Por qué están molestos los jugadores?

En parte, parece deberse a la creciente división entre la clase alta de agentes libres y aquellos tipos menos reconocidos a quienes les resulta mucho más difícil encontrar pretendientes. Aunque los agentes libres de primer nivel como Shohei Ohtani (obviamente) y Yoshinobu Yamamoto ganaron enormemente esta temporada baja, existe una creciente preocupación entre los jugadores de que los agentes libres de menor nivel no estén recibiendo lo que les corresponde, en particular los jugadores de "clase media".

Incluso más allá de eso, ha habido algunos agentes libres de alto perfil que luchan por acercarse a lo que han pedido esta temporada baja, en particular cuatro clientes de alto perfil de Scott Boras: Cody Bellinger, Matt Chapman, Blake Snell (quien llegó a un acuerdo con el Giants el lunes por la noche) y Jordan Montgomery (que permanece sin firmar). Si bien podría haber algunas afrentas de menor importancia en juego, el impulso por el cambio parece estar motivado por cuánto menos han gastado los clubes en agentes libres esta temporada baja en comparación con la anterior.

¿Quiénes son Meyer y Marino?

Bruce Meyer fue contratado por la MLBPA en 2018 y supervisó las negociaciones con la liga para volver a jugar después del cierre de COVID en 2020.

Es el principal lugarteniente de Tony Clark dentro del sindicato. Meyer fue fundamental en la negociación del actual Convenio Colectivo (CBA) que surgió del cierre patronal liderado por los propietarios de 2021-22. Si bien ese convenio colectivo generó algunas ganancias para los jugadores en áreas clave, el mercado débil para los agentes libres este invierno está eclipsando todos los demás asuntos en este momento.

Quizás relacionado con la presión para expulsar a Meyer, el informe de ESPN reconoce la creencia de que Meyer está "ideológicamente alineado con Boras", aunque Meyer "negó a gritos" que ese sea el caso. Debe quedar claro que el informe de ESPN dice que los jugadores no fueron unánimes en querer contratar a Marino como reemplazo de Meyer.

Marino, antes de desempeñar su cargo en la MLBPA, dirigió Advocates for Minor Leaguers, una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la suerte de los jugadores de béisbol de ligas menores y a impulsar la representación sindical.

El grupo finalmente quedó bajo el paraguas de la MLBPA cuando el sindicato acordó agregar jugadores de ligas menores a sus listas de miembros.

Además de ser joven (33 años) y exrelevista de ligas menores, Marino sin duda también tiene un gran capital con los jugadores de ligas menores a los que ayudó a convertirse en miembros del sindicato, y con aquellos jugadores actuales y anteriores de ligas menores que fueron una vez guiados por Marino, ahora tienen una presencia significativa en la MLBPA.

Según los informes, los jugadores solicitaron que Marino participara en la llamada de Zoom antes mencionada, pero Clark supuestamente negó la solicitud. Como tal, según los informes, Marino no estuvo en la llamada.

En cuanto al vínculo entre los dos, se dice que Meyer y Marino tienen una relación tensa después de trabajar juntos en el primer y actual convenio colectivo de ligas menores.

¿Cuál es el plan de Marino?

Quizás se pregunte qué se imagina hacer Marino si completa su ascenso al poder en la MLBPA. Jeff Passan de ESPN llenó algunos espacios en blanco el jueves luego de obtener el documento de una página en el que Marino había esbozado su visión. Parte de la visión de Marino es "devolver el poder a los miembros" a través de "recomendaciones informadas respaldadas por datos y razonamiento" y "recortar el desperdicio y el exceso".

Marino también presentó un plan para sus primeros 250 días como parte del liderazgo sindical. Contrataría una firma externa para realizar una auditoría de las finanzas de la MLBPA, llevaría a cabo una encuesta de los jugadores para conocer sus problemas con el sindicato y las prioridades de negociación, y comenzaría una búsqueda a nivel nacional de altos dirigentes y un equipo de negociación colectiva "bajo la supervisión de la Junta Ejecutiva".

En la reunión de la junta directiva de la MLBPA en noviembre de 2024, según el documento, Marino presentaría las nuevas contrataciones y presentaría los objetivos y la estrategia para la negociación, propondría un nuevo presupuesto y ofrecería un plan para una mejor comunicación.

¿Ha dicho algo Scott Boras?

Algunos jugadores y compañeros agentes perciben que el superagente cuya presencia cobra importancia dentro del sindicato ejerce demasiado poder; un poder que, según se piensa, acumula el beneficio de los miembros más destacados de la MLBPA, muchos de los cuales son clientes de Boras.

Lo que está claro es que Boras culpa del golpe a Marino. A través de Evan Drellich de The Athletic, Boras dijo el martes:

"Si tienes grandes ideas y quieres que esas ideas se promulguen de una manera que sea beneficiosa para el sindicato y los jugadores que representan, acude a Tony Clark con tu plan. Lo discutes primero con él y con los muchos abogados. en el sindicato. Si tienes problemas con el sindicato y quieres involucrarte con el sindicato, les llevas tus ideas. No las haces públicamente, no creas este golpe de estado y creas realmente una perturbación interna. "El sindicato. Si tu objetivo es ayudar a los jugadores, nunca deberías hacerlo de esta manera".

No en vano, Marino también tuvo algo que decir y entregó esta declaración a The Athletic:

"Los jugadores que me buscaron quieren un sindicato que represente la voluntad de la mayoría. Scott Boras es rico porque hace, o solía hacer, más ricos a los jugadores más ricos del juego. Que está corriendo en defensa de Tony Clark y Bruce Meyer esta mañana es realmente alarmante".

A estas alturas, es justo suponer que la alianza Clark-Meyer también incluye a Boras.

Boras criticó aún más los esfuerzos, afirmando que sus clientes han sido excluidos del proceso.

"Excluyeron específicamente de la información a los jugadores que representé en el tablero. Han excluido de esta información inicial a los jugadores que represento. Han acudido a dos jugadores que no representamos para usarlos como una fortaleza de inicio", dijo el agente. dijo a EE.UU. Hoy en día.

"¿Por qué hicieron eso? Vaya al sindicato. Sea sincero. Hágales saber cuál es su plan. Si es un plan mejor, todos deberíamos escuchar. No estamos negando información. Pero cuando toma un curso de secreto, selectividad y negación de información por parte de una categoría de jugadores de Grandes Ligas, no vas a ser bien recibido por la totalidad del grupo".

También defendió su temporada baja, particularmente los acuerdos a corto plazo con opciones de salida para jugadores como Snell. Boras dijo que les estaba dando a sus clientes la opción, diciendo que la mayoría de los demás agentes simplemente aceptan la cantidad más alta garantizada.

"La razón por la que hacemos esto es porque la mayoría de los agentes necesitan el dinero y aceptan la garantía, lo que no le da al jugador la opción de potenciar su nivel de habilidad en un ambiente de desempeño donde puede hacerlo mucho mejor", dijo a EE.UU. Hoy. "Yo no tomo esas decisiones, sólo me aseguro de que los jugadores tengan esas opciones.