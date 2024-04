Francisco Camacho garantiza que las Estrellas jugarán en el Tetelo Vargas

Francisco Camacho no garantiza que será ministro de Deportes para octubre cuando arranque el próximo torneo otoño-invernal, pero da por un hecho que las Estrellas Orientales jugarán en el Tetelo Vargas como que el presidente Luis Abinader será reelegido en mayo.

Camacho responde así a los temores que dio a conocer a finales de marzo Vitelio Mejía, presidente de la Lidom, quien advirtió que de no haber una intervención urgente la casa de los paquidermos no podría acoger partidos para el torneo que seré dedicado a la memoria de José León Asensio.

“No hay que llegar a la amenaza porque todo lo que el deporte ha pedido, sobre todo la Lidom, el presidente Luis Abinader se lo ha conseguido”, dijo Camacho, en el cargo desde agosto de 2020.

“A lo mejor fue un exabrupto, pero usted puede estar seguro que eso está en planes y el presidente Luis Abinader ha puesto por encima de todo, incluyendo hasta la pandemia, porque sin todavía haberse juramentado, nos reunimos en el comando de campaña con los jefes de la Lidom y el presidente dijo, ‘en República Dominicana el béisbol debe de seguir, no importa la pandemia’ e instruyó al que iba a ser director del Banco de Reservas, mi hermano Samuel Pereyra, para que le diera todo el apoyo y se le sigue dando. Con eso no hay que tener temor”, indicó el funcionario.

Camacho explicó que el Gobierno trabaja un proyecto para intervenir el recinto de San Pedro de Macorís, para lo que se ha reunido varias veces con la vicepresidenta Raquel Peña, pero todavía no se han habilitado las partidas.

“No hay temor, se jugará béisbol y las Estrellas y todo el que entienda va a jugar béisbol”, reiteró.

Mejía dijo que las condiciones del terreno del Tetelo Vargas no son aprobadas por la Major League Baseball. También se refirió a los camerinos. Los ejecutivos de las Estrellas Orientales han mantenido silencio, pero el escenario actual ha demorado la confección del borrador de calendario que trabaja la liga en el primer trimestre del año.

“Que nadie tenga temor con ningún tema del deporte. Aquí se está montando un Mundial de Fútbol (femenino, sub-17) que el Gobierno no lo sabía, pero responsablemente el presidente dijo, ‘si se le entregó la sede a la República Dominicana lo vamos a hacer’. Se están dando todos los pasos y se va a montar el Mundial”, dijo Camacho. “¿Cómo no se va a hacer el evento del deporte rey en la República Dominicana? No debemos de llegar a eso donde tenemos un presidente que no hay tema de deporte que se la haya planteado que haya dicho que no”.