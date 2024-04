Alex Verdugo pone a 'ladrar' a los Yankees

Alex Verdugo tiene ladrando a los Yankees de Nueva York.

Después que los Yankees abrieron la temporada con una barrida de cuatro juegos en Houston, el impetuoso jardinero describió a sus compañeros como una pandilla de "perros".

Para celebrar sus jonrones, los compañeros de Verdugo se tomaron el elogio de manera literal, y ladran a alta voz como canes hambrientos.

"Me encanta, me encanta", dijo Verdugo tras conectar un jonrón en la victoria 3-2 ante los Marlins de Miami la noche del martes.

Aaron Judge, Juan Soto, Anthony Rizzo y compañía amanecieron el miércoles con la mejor marca en las Grandes Ligas, de 10-2.

"Cada vez que escucho ladrar a mis compañeros, como Rizzo, es muy divertido. Lo han adoptado y me encantado", señaló Verdugo tras el juego, luciendo una camiseta gris estampada con la frase "Los Perros del Bronx".

Verdugo disparó su jonrón en el segundo inning para poner en ventaja a los Yankees. Después de depositar la bola en las gradas del jardín derecho del Yankee Stadium, Verdugo fue recibido con ladridos en la cueva, con Giancarlo Stanton y Rizzo llevando la voz cantante.

Adquirido de Boston en un poco usual canje entre los acérrimos rivales, Verdugo batea para .220 con cinco impulsados. Sus dos jonrones han servido para que los Yankees se pongan al frente.

"Me he divertido", dijo Verdugo. "Que los aficionados se pongan a ladrar, que todo el mundo lo haya adoptado es muy divertido. ¿A quién no le gusta ladrar?"