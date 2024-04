Moncada se perderá al menos tres meses por lesión de pierna, confirman Medias Blancas

CLEVELAND (AP) — El tercera base cubano de los Medias Blancas de Chicago Yoán Moncada se perderá al menos tres meses — posiblemente el resto de la temporada— tras la lesión en la pierna que sufrió el martes al correr a primera base.

Moncada, quien se ha visto afectado en años recientes por las lesiones, sufrió una distensión en el abductor cuando intentaba vencer una roleta al infield en la segunda entrada del encuentro que los Medias Blancas ganaron 7-5 ante los Guardianes.

"Cuando recorría la línea sentí que algo se rompió", indicó Moncada de pie en el pasillo afuera del clubhouse de Chicago.

El pelotero de 28 años había estado lidiando con una dolencia en la misma pierna en los días previos al juego. Tras batear a tercera, Moncada corrió a toda velocidad antes de colapsar cerca de la base.

Comenzó a retorcerse en el suelo por el dolor por varios minutos, antes de recibir ayuda para incorporarse y para salir del terreno.

"Fue difícil para mi verlo", indicó el mánager Pedro Grifol.

Moncada reconoció que es la lesión más dolorosa de su carrera antes de caminar con problemas al clubhouse.

Es el tercer jugador de los Medias Blancas que se lesiona esta temporada, el equipo no cuenta con el cubano Luis Robert Jr. (flexor de cadera) ni con el toletero dominicano Eloy Jiménez (abductor).

Chicago tiene una foja de 2-9.

No hay fecha para el retorno de Robert, pero se espera que Jiménez esté de vuelta este fin de seaman.

Grifol no podría haber previsto perder a tres de sus mejores peloteros y los mejores bateadores en las primeras dos semanas.

"No hay forma de pensar que algo así va a suceder", indicó el cubano-estadounidense. "No es porque no pudiera suceder, es sólo el trabajo que hacen. Hablamos de jugar duro, correr a las bases fuertemente. Eso incrementa tu capacidad de trabajo".

Para ocupar el lugar de Moncada, los Medias Blancas convocaron al jardinero cubano Óscar Colás desde la sucursal de Charlotte en la Triple-A.

Moncada tiene un promedio de bateo de 2.82 y tres dobles en 11 juegos este año. Una lesión de espalda lo limitó a 92 juegos en el 2023 y desde el 2022 ha tenido problemas en el oblicuo, cuádriceps, tendón de la corva y pie.

Los Medias Blancas firmaron una extensión de contrato de cinco años y 70 millones de dólares con Moncada y su salario de esta temporada es de 24 millones con una opción del equipo de 25 millones para el 2025.