Shohei Ohtani habría sido víctima de una estafa de su traductor

Shohei Ohtani no tenía idea de que su traductor estaba apostando millones de dólares, y los agentes federales han concluido que no solo la estrella de los Dodgers no estaba involucrada en el plan, sino que fue víctima de fraude, según reporta TMZ citando fuentes policiales.

Los federales han investigado a Ippei Mizuhara, traductor de toda la vida de Ohtani, amigo cercano y funcionalmente su manager. Mizuhara apostó millones, supuestamente al menos 4,5 millones de dólares, y después de que se supo la historia dijo que Ohtani había cubierto la deuda.

Las fuentes que dijeron a TMZ que los federales, que iniciaron una investigación el mes pasado, concluyeron que Mizuhara estaba mintiendo: que Ohtani no sabía nada sobre la deuda de juego, y que Mizuhara malversó una de las cuentas de Ohtani sin el conocimiento del lanzador.

La superestrella de los Dodgers lo dijo durante una conferencia de prensa el mes pasado, cuando dejó claro que no estaba haciendo apuestas.

Las fuentes de TMZ dicen que los federales han concluido que Ohtani no estuvo involucrado en ningún delito y nunca ha tenido ninguna asociación con los juegos de azar o las casas de apuestas.

Ohtani firmó el contrato más rico del béisbol y, de hecho, de cualquier deporte norteamericano, con un pacto de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers.

Fuentes policiales dijeron a TMZ que Mizuhara será acusado en cualquier momento y Ohtani está completamente absuelto de cualquier participación.