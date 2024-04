Las consideraciones de Pedro Martínez sobre la cantidad de lesiones en lanzadores de Grandes Ligas

En el tema de las repentinas y acelerada cantidad de lesiones de lanzadores, la opinión de un inmortal monticulista debe de guardar algún peso.

Es la conclusión que se obtiene del comentario publicado en X (antes Twitter), de Pedro Martínez.

"Cuando vemos tantos lanzadores prometedores de la MLB con menos de 200 entradas en las menores, mucha masa muscular, ligamentos pequeños poco trabajados y un equipo que exige la máxima velocidad en todo lo que lanzan, estamos viendo la combinación letal perfecta para las lesiones en el brazo. ", tuiteó Martínez.

En una publicación en X el martes, Martínez responsabilizó a los gurús de la analítica en las oficinas centrales de la MLB por las lesiones en el codo de los últimos años. El periodista Ryan Glasspiegel del diario New York Post se hizo eco de la información.

"El departamento de análisis ha obligado a los niños pequeños presionándolos para que tengan revolución, velocidad y tasa de giro... eso es demasiado para los ligamentos de los bebés".

Escribió sobre cómo las cosas han cambiado desde que se desarrolló en las ligas menores.

"Cuando estuve en las menores me concentré en trabajar mis ligamentos; nunca levanté pesos pesados", continuó Martínez.

El nativo de Manoguayabo, con características de maestro sobre la posición que muy bien domina, ofreció algunas ideas a aquellos que les interesan el oficio desde el montículo.

"El tiempo ha cambiado, y también el entrenamiento, pero si quieres convertirte en lanzador, debes esforzarte por aprender a sentir el lanzamiento y saber qué hacer con la pelota en lugar de lanzar fuerte", dijo el miembro del Salón de la Fama.

Martínez, de 52 años, no culpó al reloj de lanzamiento, que ha sido citado en varias conversaciones como un posible contribuyente a la serie de lesiones desde que fue adoptado por la MLB el año pasado para mejorar el ritmo de juego.

El as de los Guardianes de Cleveland, Shane Bieber, ya está fuera durante el año por una lesión en el codo, y el as de los Bravos, Spencer Strider, ha experimentado un problema en el codo sobre el cual el equipo no dará más detalles sobre la gravedad.

La visión de Verlander El lanzador de los Astros, Justin Verlander, estuvo en una onda similar a la de Martínez cuando describió la "pandemia" de lesiones de los lanzadores a principios de esta semana."Todos lanzan lo más fuerte que pueden y hacen girar la pelota lo más fuerte que pueden", dijo Verlander.Citó el cambio de pelotas de béisbol que "comenzaron a salir volando" del parque en 2016, diciendo que cambió su mentalidad en el montículo."Eso cambió la forma en que tenía que abordar el lanzamiento", dijo Verlander."Tenías que empezar a acercarte al bateador como, 'Quiero un swing y fallo. No se puede poner la pelota en juego".