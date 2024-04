Betts aporta cinco hits en la victoria de Dodgers, 6-2 sobre Nacionales

Mookie Betts empató la mejor marca de su trayectoria con cinco hits, incluidos dos dobletes, y empujó dos carreras para que los Dodgers de Los Ángeles derrotaran el martes 6-2 a los Nacionales de Washington.

Betts abrió el primer inning con un sencillo ante Patrick Corbin (0-3) y anotó cuando el dominicano Teoscar Hernández pegó una roleta de doble matanza.

Un doble remolcador de Betts empujó una carrera y aumentó a 3-0 la ventaja en el segundo acto. El astro añadió un sencillo en el cuarto, un doble y una anotada en el séptimo, y un sencillo remolcador de la última carrera de los Dodgers en el octavo.

"Realmente no puedes ponerte presión extra a ti mismo", dijo Betts después de ayudar a los Dodgers a conseguir su segunda victoria en los últimos seis juegos. "No es que pueda simplemente decir: 'Oh, voy a buscar un hit' y conseguir un hit. El juego no funciona de esa manera, por lo que la presión adicional no es buena. Simplemente tenemos que seguir jugando".

Betts elevó a ,388 su promedio de bateo, el mejor de las Grandes Ligas en la campaña. Fue el tercer encuentro de Betts con cinco hits a lo largo de su carrera en las mayores.

No conseguía la proeza desde el 23 de agosto, cuando enfrentó a Cleveland.

"Que tus estrellas sean estrellas, es por eso que están en nuestra plantilla y por eso son superestrellas", dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. "El tipo dio un paso al frente y nos cargó cuando lo necesitábamos".

Andy Pagés, jardinero cubano de 23 años, se fue de 4-1 al debutar en las mayores con los Dodgers. Pegó un sencillo al jardín derecho en el primer lanzamiento que le hicieron, una recta a 91,9 mph en el segundo acto.

Luego, anotó con un sencillo de Austin Barnes.

Pagés dijo a través de un traductor que le daría la pelota de su primer hit a su esposa. "Obviamente me sentí muy bien de tener ese hit", dijo Pagés. "Pero fue como un momento fugaz para sentir esa emoción pero también para asimilarlo todo y luego estar listo para lo que sigue".

El triunfo fue para Ryan Yarbrough (2-0.

Por los Nacionales, el puertorriqueño Eddie Rosario de 4-0.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-1 con una remolcada. El puertorriqueño Kiké Hernández de 3-1 con una anotada y una empujada. El venezolano Miguel Rojas de 3-2 con dos anotadas.