A la mitad de su segundo mandato como presidente del Licey y tras un torneo donde el club retuvo la corona por primera vez en casi tres décadas, Ricardo Ravelo acaba de regresar de Miami, junto con la delegación de la Lidom que busca abrir nuevos nichos, nuevos mercados.

Ravelo, que asegura el club aumentó su facturación y pudo cerrar en verde, se montó en el avión hacia la Florida puesto que entiende el disparo de los costos de operación atentan contra la salud del circuito y pide que la liga introduzca un tope salarial para mitigar el impacto de la agencia libre.

"Lo que más me preocupa sobre la agencia libre es el tema salarial, el descontrol que hay con eso que es lo que puede o está atentando con la subsistencia de nuestra liga y en ese sentido también se están tomando medidas", dijo Ravelo al recibir a Diario Libre en su oficina del estadio Quisqueya.

Favoreció ajustes en el calendario de la agencia libre, que permita a los clubes negociar con los jugadores con anticipación.

"Ya ha habido varias reuniones con relación a eso (al tope) y el presidente de la liga ha convocado un grupo, muchachos de operaciones de béisbol de todos los equipos para que se reúnan y den su parecer. Ya presentaron un informe, la liga lo está reconociendo en los próximos días para ventilar el tema técnico para ver cuáles son las cosas que hay que corregir", dijo Ravelo.

La agencia libre entró en vigencia en 2023, una edición que tuvo a los Toros como el equipo más agresivo y la actual ha tenido al Escogido como disruptor.

"Cualquier solución que no colabore con una guerra de papeletas; eso no le hace bien a nadie, tenemos que entender que la liga y cada equipo tiene un tope, un techo, a partir del cual no puede conseguir más ingresos. De hecho, estamos incursionando en actividades fuera del país para poder compensar el costo de los futuros torneos, ya (que) hoy se ha encarecido la nómina de operaciones de béisbol de los equipos de una forma inmensurada y si sigue así pues ya no podremos tener béisbol aquí", dijo.

Apuntó al límite de espacio para colocar publicidad en las transmisiones y al techo en la venta de boletas y abonos.

"Por un lado, buscar nuevos nichos de mercado fuera del país y por otro lado tratar de controlar de alguna manera el aumento de los salarios año tras año", explicó el ejecutivo. "Si no lo vemos como un negocio no podremos llevarle el espectáculo cada año que le llevamos, es un espectáculo sumamente costoso".