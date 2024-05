Firma de Craig Kimbrel para reemplazar al dominante Félix Bautista, aún no está funcionando bien

Craig Kimbrel todavía estaba en posición de asegurar su noveno salvamento de la temporada para los Orioles de Baltimore y el 426 de su carrera luego de lanzar una bola rápida por el medio a Eddie Rosario. El veterano de los Nacionales de Washington, quien está en un "slump" la envió a 413 pies hacia el jardín central.

Los Orioles ganaban 3-2 con dos outs en la novena. Pero luego Kimbrel lanzó una bola rápida hasta el tobillo para la cuarta bola al noveno bateador de los Nacionales, Trey Lipscomb, golpeando el montículo con disgusto. Siguió luego con un boleto a Jacob Young.

El mánager Brandon Hyde caminó hasta el montículo y tomó la bola del cerrador de 35 años, la segunda salida consecutiva en la que Kimbrel fue retirado en el noveno con Baltimore todavía en ventaja.

Los Orioles encontraron una manera de ganar ambos juegos, y después de superar a los Nacionales 7-6 en 12 entradas el miércoles por la noche, Hyde dijo que continuaría usando a Kimbrel en situaciones de salvamento. Pero el plan de Baltimore de reemplazar al cerrador dominante del año pasado, Félix Bautista, con uno de los mejores relevistas en la historia de las Grandes Ligas no ha ido bien hasta ahora.

"Vamos a seguir con él. Este tipo tiene un gran historial. Es un miembro del Salón de la Fama y tenemos que hacerlo bien", dijo Hyde. "Es importante que lo entendamos bien".

Las últimas dos semanas han sido una pesadilla para Kimbrel, con un salvamento en sus cinco apariciones.

Desperdició dos salvamentos en una serie de tres juegos contra los Atléticos de Oakland, y ambos resultaron en derrotas. Comenzó la segunda salida contra Oakland lanzando seis bolas seguidas, convenció a Hyde para que lo dejara permanecer en el juego y luego permitió un jonrón de dos carreras de Kyle McCann que dio la ventaja.

Kimbrel estuvo fuera unos días con lo que el equipo llamó tirantez en la espalda. Lució bien el viernes por la noche en Cincinnati, ponchando al equipo para cerrar una victoria de 3-0.

Al día siguiente, entró con una ventaja de 2-0, pero retiró sólo a uno de los cuatro bateadores antes de que Hyde lo reemplazara con Yennier Cano, quien salió del apuro para salvar una victoria de 2-1.

Luego vino su colapso contra los Nacionales que inició un final salvaje de ida y vuelta. Jacob Webb, el octavo lanzador de Baltimore, consiguió el salvamento. Kimbrel no habló con los periodistas después.

"Creo que estará bien, hombre", dijo Webb. "En mi opinión, es un miembro del Salón de la Fama y, ya sabes, al estar cerca de él todos los días y observar lo que hace, creo que tenemos toda la confianza del mundo".

En sus últimas cinco salidas, Kimbrel ha permitido seis carreras y ha otorgado siete boletos en 2 1/3 entradas.

Kimbrel todavía tiene una bola rápida superior a los 90 y una curva pronunciada de los nudillos, pero su material ya no es tan dominante como para poder arreglárselas cuando no tiene el control correcto o no está bien físicamente.

Los Orioles tuvieron ese tipo de dominio el año pasado con Bautista, quien combinó una bola rápida de más de 100 millas por hora con un divisor engañoso y ponchó a 110 bateadores en 61 entradas, mientras Baltimore ganaba 101 juegos y el título de la División Este de la Liga Americana. El ligamento colateral desconocido de Bautista comenzó a molestarlo al final de la temporada y se perderá este año después de someterse a una cirugía Tommy John.

El gerente general Mike Elias recurrió a Kimbrel y lo firmó con un contrato de un año y US$13 millones con una opción del club para 2025. Pero el derecho ya no es el mismo lanzador que fue entre 2011 y 2018 para Atlanta, San Diego y Boston, cuando nunca tuvo menos de 31 salvamentos en una temporada. Su mejor año desde entonces fue 2021, cuando lanzó para ambos equipos de Chicago y logró 24 salvamentos.

Elías espera que los Orioles regresen a los playoffs este año y hagan una carrera más profunda. Sólo puede esperar que Kimbrel los ayude a llegar allí.