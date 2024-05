El plan de Hernández marcha a pedir de boca y llega a 500 empujadas

Antes del arranque de la temporada, Teoscar Hernández expresó su interés de pactar un contrato con un equipo con perspectiva de estar en competencia con llegar a la Serie Mundial en sus aspiraciones. Casi un mes y medio de la actual campaña y ya ese acuerdo está pagando sus dividendos.

Los Dodgers son los punteros de la División Oeste de la Liga Nacional y llegaron a la jornada del jueves con seis juegos y medio de ventaja sobre los Padres de San Diego. Hernández presenta una línea ofensiva de .265/.510/.844 y ha sido uno de los bates más calientes de la alineación.

El jardinero, que firmó un contrato sólo por un año y US$ 23.5 millones, lleva 10 cuadrangulares y 29 vueltas remolcadas, estas últimas les han ayudado a llegar a las 500 en su carrera, convirtiéndose así en el dominicano número 51 en alcanzar ese umbral.

“Quiero agradecer a Dios por cada oportunidad y por las bendiciones que han hecho esto posible”, aseguró Hernández en su cuenta de Instagram. “Este logro es un recordatorio del poder de la fe y la perseverancia“, finalizó el jugador de 31 años que ha jugado para los Marineros de Seatlle, Azulejos de Toronto y Astros de Houston.

En una alineación del calibre de jugadores como Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman, Jason Heyward, Max Muncy y Will Smith, Hernández ha podido brillar con luz propia y es el líder de remolcadas (29), seguido de Betts y Ohtani que facturan 27, cada uno.

En cuadrangulares es segundo con 10, detrás de Betts (11), y en anotadas es tercero con 26, ya que Ohtani y Betts encabezan ese encasillado con 32.

Uno de los aspectos que ha mejorado Hernández con relación a su desempeño el año pasado es la visión para seleccionar los pitcheos, como él mismo detalló luego batear un jonrón de dos carreras en el sexto capítulo, en la victoria de los Dodgers 3-1 sobre los Marlins, el pasado miércoles.

“Yo estaba esperando un cambio. El lanzador (Ryan Weathers, de los Marlins) me había hecho out en mi segundo turno con un equipo, así que luego en 3-1 me repitió el cambio”, comentó a los reporteros Hernández sobre el batazo que a la postre fue el ganador del partido.