El miembro del Salón de la Fama, David Ortiz es el nuevo socio de Latin Events, la empresa de la que forma parte y que preside su nuevo socio Félix Cabrera.

Latin Events montó la serie Titanes del Caribe en 2023 y luego de resultar exitosa, al parecer la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) tiene algunos puntos que han resultado en desavenencias entre las partes.

Ortiz, quien ya está claro que no es un "pelotero", sino más bien "un empresario" con una carpeta de al menos 25 empresas, tiene un mensaje, extenso, pero contundente para los representantes de Lidom.

"Y el mensaje que yo le quiero mandar a mi gente, que la amo y la quiero, de Lidom: señores, vamos a dejar de pensar con la mente del vacío, vamos a pensar de manera correcta", señaló Ortiz, quien ayer fue presentado en el hotel Intercontinental de esta capital como el nuevo socio de la empresa, en la que también toma parte el empresario del entretenimiento y de origen mexicano, Pedro Zamora.

La antigua estrella de los Medias Rojas de Boston ofreció sus consideraciones durante el acto en que fue anunciado como socio de la empresa, este viernes en el hotel Intercontinental de esta capital.

"Hay algo muy importante es que Latin Events tiene un contrato con Lidom, el cual se hizo mucho antes de que el evento (Titantes del Caribe) fuera exitoso el año pasado", dijo Ortiz.

El exjugador puso un par de ejemplos que entiende aplican y en los que recuerda sus años con los Medias Rojas de Boston.

"Imagínate tú, que Boston me diga: David te vamos a dar tres años de contrato. ¿Cuánto tú quieres? Y yo le diga denme 100 pesos por tres años y después ellos se terminan buscando mil", señala. "Ya eso no es problema mío. O sea, yo no puedo venir a Boston, mira porque yo maté y el año que viene yo entiendo que tú te puedes buscar más".

En ese aspecto señaló que "los contratos dependen de eso y eso es lo que yo entiendo que está pasando aquí".

Recordó también que en 2005 ó 2006, en entrenamiento, los Medias Rojas le ofrecieron un contrato de cuatro años "y el agente me dijo a mí, David, si tú esperas después esta temporada, yo te consigo 100 millones de dólares, cuando no daban 100 millones de dólares, porque yo sé que tú vas a matar".

"Y yo le dije a él, tú sabes qué Fernando (Cusa), yo el año pasado tuve un problemita en una rodilla, estoy positivo y todo, pero yo tengo mi familia que yo no le puedo salir con cuento. Vamos a empuñar lo que me están dando y que sea lo que Dios quiera de ahí para allá", respondió Ortiz a su entonces agente.

Y el relato lo continúa de esta manera: "¿Adivina qué?, yo vine con una temporada más acelerada. ¿ustedes creen que fuera justo o hubiese sido justo que porque yo maté, yo le hubiera dicho, a los Red Sox, no voy a jugar pelota si no me dan otro contrato, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello", analiza Ortiz. "No mi hermano, yo entré en un acuerdo y ya yo lo que tengo que seguir dando el 100 (por ciento) hasta que ese acuerdo se me acabe y seguír para adelante, porque los hombres y el respeto se trata de eso".

Señaló que tiene claro que entiende que entre Lidom y Latin Eventsl hay un contrato "el cual hasta que no termine, no se le pueden hacer cambios, según lo que yo pude ver. Ahora ya depende de Latin Events si ellos quieren, porque a lo mejor le fue magníficamente bien, quiere hacerle una oferta a ellos (Lidom), lo que sea, pero ya eso está en la mano de ellos".

Precisó que no es algo que es justo que se le exija, pues ya hay un contrato, "porque si a él se lo hubiera llevado quien lo trajo, el año pasado, él hubiera tenido que cargar con ese muerto, los contratos se tratan de eso".

Y sigue: "Lo que yo no veo correcto es que ahora a ellos, porque el evento se dio bien el año pasado, le quieran poner un pie en el cuello. No entiendo que esa es la forma correcta ahora.

Ortiz está consciente de que sí se pueden mejorar cosas y es ahí donde él se quiere involucrar, en especial en el trato con los peloteros. "Y te repito, Lidom es mi familia también".

Recordó que jugó en el país muchos años, con sus Leones del Escogido, y se dio a conocer a través de Lidom "y siempre le doy su mérito, pero la cosa es, que siempre hay que hacerla bien mi hermano", dijo en su acostumbrado lenguaje coloquial.

Pero también "hacerlas con transparencia, porque tú no quieres andar en la boca de nadie, solamente por el simple hecho de que algo se dio exitoso".

Dijo que esas son las parte que hay que coordinar y ponerse de acuerdo para que un evento de esta magnitud se siga dando porque el ciudadano dominicano y el latino se viven matando trabajando y cuando aparecen eventos de esta magnitud baja con la familia y se lo goza.

"No es justo de que por un desacuerdo, o el que las partes no entiendan cuál es su posición, un evento de esta magnitud se caiga, señores. No podemos seguir enfrente de los ojos del mundo, no podemos seguir luciendo mal", dijo Ortiz.

Y advirtió, como si estuviera en la mesa de negociaciones con la contraparte, que "allá hay unas gentes muy poderosas que son los dueños de los Yankees y los dueños de los Mets, que son gente que no le abren la puerta a todo el mundo".

Y otra vez en su lenguaje coloquial: "Manito, nos la están abriendo a nosotros para hacer un evento de esa magnitud. Esa gente no le vive prestando su facility (estadio) a todo el mundo".

Dijo que "ese caballero" (Félix Cabrera) tiene una conexión con muy importante con esas dos organizaciones, "entonces hasta esa gente está un poco preocupada acerca de cómo se está manejando esta situación".

Y finaliza: "Estoy hablando basado en lo que yo sé que ese caballero me enseñó. Entonces hay que ser justo delante de los ojos de Dios y hay que hacer la cosa bien para que las cosas sigan avanzando".