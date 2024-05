Cole enfrenta a bateadores por 1ra vez desde la pretemporada

Gerrit Cole subió al montículo del Yankee Stadium con el uniforme a rayas, mientras que sus compañeros de Nueva York llenaban la cueva para mirar la forma en que su as hacía 20 pitcheos durante una práctica de bateo.

"Me siento bastante bien, y el repertorio estuvo muy bueno", consideró. "Tuve algo de diversión. Todo fue positivo".

Cole enfrentó a bateadores por primera vez desde la pretemporada. Les lanzó al venezolano Oswaldo Cabrera y a Jamai Jones unas tres horas y media antes del juego ante Seattle.

Cuando se le preguntó por qué había vestido el uniforme completo para practicar, el ganador del último trofeo Cy Young de la Liga Americana dijo simplemente: "Porque lo echo de menos".

El manager Aaron Boone notó el atuendo de Cole.

"Le da seriedad a esto, por lo que significa ponerse el uniforme", dijo.

Cole lanzó 11 rectas, cinco cambios de velocidad dos curvas y un par de sliders.

"Parece que él hizo las cosas con facilidad. Creo que estuvo afinado", consideró Boone. "Es un gran paso".

Cole cumplió una apertura en la pretemporada, el 1 de marzo. Diez días después, los Yankees anunciaron que el codo del derecho de 33 años le generaba dolor.

Se le diagnosticó una inflamación en un nervio y un edema, y se le ordenó descansar.

No volvió a lanzar desde un montículo sino hasta el 5 de mayo. Fue la primera de cinco sesiones de bullpen, antes de esta primera práctica de bateo.

"Hay menos dolor. Simplemente me siento mejor", comentó acerca de la diferencia respecto a su situación hace un par de meses. "Principalmente ha incidido el hecho de que me he sentido refrescado para la próxima sesión en el montículo".

Cole previó realizar una o dos prácticas más de bateo antes de comenzar una estadía de rehabilitación en las ligas menores. Es probable que cumpla cuatro o cinco aperturas ahí antes de incorporarse a los Yankees.

Por lo tanto, luce posible un retorno en junio.

"No lo descartaría", dijo.