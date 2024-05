Angel Hernández, el árbitro más controversial en Grandes Ligas, se retira del béisbol

Ángel Hernández, el polarizador árbitro veterano que ha provocado la ira y la exasperación de jugadores, gerentes y fanáticos durante tres décadas, se retirará el martes de las Grandes Ligas de Béisbol, dijo un funcionario de alto rango del béisbol a USA TODAY Sports.

El funcionario habló con USA TODAY Sports bajo condición de anonimato ya que no se le concedió permiso para hablar públicamente antes de que MLB haga oficial el anuncio el martes. MLB y Hernández habían pasado las últimas dos semanas negociando un acuerdo financiero antes de llegar a una resolución durante el fin de semana.

Hernández, de 62 años, trabajó su último juego el 9 de mayo como árbitro del plato en la victoria de los Medias Blancas de Chicago por 3-2 sobre los Guardianes de Cleveland en el Guaranteed Rate Field y nunca regresó, reemplazado en el equipo por Jacob Metz.

Hernández, el árbitro más controvertido del béisbol, presentó una demanda por discriminación racial en 2017 contra la MLB, alegando que fue ignorado para un puesto de jefe de equipo y asignaciones de Serie Mundial debido a su raza.

La última vez que arbitró un juego de Serie Mundial fue en 2005 y una Serie de Campeonato de Liga en 2016. La demanda fue desestimada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en 2021, otorgando a la MLB un juicio sumario. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos confirmó la decisión el año pasado.

"Hernández no ha logrado establecer una disparidad estadísticamente significativa entre las tasas de ascenso de los árbitros blancos y de las minorías", dijo el tribunal de apelaciones en su decisión de 11 páginas.

"La MLB ha proporcionado evidencia pericial persuasiva que demuestra que, durante los años en cuestión, la diferencia en las tasas de ascenso de jefes de equipo entre árbitros blancos y minoritarios no fue estadísticamente significativa. Hernández no ofrece ninguna explicación de por qué la evidencia estadística de MLB no es confiable" concluye el documento.

Hernández, un cubanoamericano, comenzó a arbitrar profesionalmente a los 20 años en la Liga Estatal de Florida.

Fue ascendido a árbitro de tiempo completo de la MLB en 1993, y en los últimos años fue considerado por jugadores y gerentes como el peor árbitro del juego. Fue criticado en las redes sociales el 12 de abril de esta temporada cuando el novato de los Texas Rangers, Wyatt Langford, se ponchó en tres lanzamientos consecutivos que estaban fuera de la zona de strike. Falló a otros siete lanzadores que estaban al menos tres pulgadas fuera de la zona de strike.