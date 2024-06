MLB investiga al infielder venezolano Tucupita Marcano por supuestamente apostar al béisbol

El infielder venezolano de los Padres de San Diego Tucupita Marcano está siendo investigado por las Grandes Ligas por supuestamente haber apostado al béisbol y está expuesto a una suspensión de por vida, según informó una persona con conocimiento de la pesquisa.

Marcano está sirviendo su tercer año en el béisbol de Grandes Ligas, debutó el 1ero de abril del 2021 con los Padres de San diego y luego pasó a los Piratas de Pittsburgh.

Según los reportes, Marcano es uno de cinco peloteros que están siendo investigados en este orden, y en caso de ser encontrados culpables de apostar al béisbol, podría ser sacados de MLB de por vida.

MLB investiga denuncias de que Marcano apostó en juegos que involucraron a los Piratas de Pittsburgh cuando estuvo en la lista de lesionados del equipo la pasada temporada, dijo la persona a The Associated Press con la condición de no ser identificada dado que la pesquisa aún sigue en curso.

Marcano, de 24 años, no ha jugado desde que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla el pasado 24 de julio. Fue tomado por los Padres tras quedar en la lista de transferibles el 2 de noviembre y entró a la lista de lesionados de 10 días el 19 de marzo.

The Wall Street Journal fue el primer medio que informó sobre la investigación de MLB.

"Sabemos que hay una investigación en marcha de los Grandes Ligas sobre un asunto que ocurrió cuando el jugador en cuestión era integrante de otra organización y no estaba afiliado con los Padres de San Diego", indicó el equipo en un comunicado. "No emitiremos más comentarios hasta que el proceso de investigación se complete".

El agente de Marcano, Michel Velásquez de Rimas Sports, no respondió de inmediato a un correo electrónico en procura de una reacción. La Asociación de Peloteros declinó pronunciarse.

La Regla 21 de MLB, que aparece colgada en cada camerino, establece que apostar en un partido de béisbol en el que un jugador, umpire, empleado de la liga o personal del equipo no tienen participación derivará en una suspensión de un año.

Apostar en un juego en el que persona tiene participación puede acabar en una suspensión vitalicia.

Pete Rose, el líder histórico de hits en las mayores, aceptó una suspensión de por vida en 1989 luego que una investigación de MLB determinó que apostó en juegos de los Rojos de Cincinnati cuando era el mánager del equipo.

La línea ofensiva de por vida del venezolano en Grandes Ligas es de .217/.269/.320 en 149 partidos, en los que ha conectado cinco cuadrangulares y empujado 34 carreras.