Mookie Betts sufre una fractura en la mano izquierda golpeada por un lanzamiento

El campocorto de los Dodgers, Mookie Betts, se fracturó la mano izquierda al ser golpeado por un lanzamiento durante la séptima entrada del juego del domingo contra los Reales de Kansas City.

El exJugador Más Valioso y siete veces All-Star recibió un golpe en la mano con una bola rápida de 97.9 mph de Dan Altavilla y cayó al suelo, retorciéndose de dolor extremo. El mánager Dave Roberts no sabía cuánto tiempo se perdería Betts, pero dijo que la lesión no requeriría cirugía.

Betts hizo una aparición en el vestuario después de la victoria de los Dodgers por 3-0 con la mano izquierda vendada. Verá al Dr. Steven Shin, un especialista en manos, el lunes.

"Creo que es la primera vez que me golpean en la mano, así que no estaba seguro. Simplemente me quedé entumecido y me dolió", dijo Betts cuando se le preguntó si supo de inmediato que se había roto la mano. "Desafortunadamente, está rota. No hay (nada) que podamos hacer ahora.

"Simplemente me levanté y me metí. Me mantuve firme. Desafortunadamente, me pegó en la mano".

Betts se fue de 3-0 el domingo para bajar su promedio de bateo a .304, noveno en las mayores. Fue cuarto en porcentaje de embase (.405) y empató en quinto lugar en hits (86).

"Es un golpe fuerte. Me siento mal por Mookie porque está teniendo una temporada digna de un Jugador Más Valioso", dijo Roberts.

El lanzamiento golpeó a Betts en la parte superior de la mano, y los entrenadores y Roberts salieron rápidamente del dugout para atenderlo. Aquellos que miraban por televisión y en la grada inferior del Dodger Stadium podían escuchar claramente la pelota haciendo contacto con la mano de Betts.

"Nunca quieres que tus muchachos sean golpeados. Pero solo por su reacción, sentí que esto era diferente", dijo Roberts.

Altavilla le dijo a MLB.com que estaba tratando de ir adentro, pero que la bola rápida "se deslizó por el lado del brazo" y que no había "absolutamente ninguna intención".

"Estamos tratando de que Dan juegue algunas entradas y ver cómo le puede ir aquí. Es muy desafortunado. Quiero decir, me siento terriblemente", dijo el mánager de los Reales, Matt Quatraro. "Nadie quiere ver eso, especialmente para un tipo como Mookie, a quien todos veneramos por su profesionalismo y lo que significa para el juego".

Miguel Rojas asumirá el puesto de campocorto titular de los Dodgers, y Kiké Hernández también tendrá tiempo en esa posición.

Roberts dijo que probablemente movería a Shohei Ohtani al puesto de primer bate.

"Es muy difícil de ver. Obviamente es una parte muy importante del equipo", dijo Ohtani a través de un intérprete. "Realmente depende del resto del equipo elegirlo".

A pesar de ganar dos de tres juegos contra los Reales, fue un fin de semana difícil para los Dodgers, que tienen marca de 44-29 y una ventaja de ocho juegos sobre San Diego en la Liga Nacional Oeste.

El lanzador derecho Yoshinobu Yamamoto fue colocado en la lista de lesionados de 15 días antes del juego debido a una distensión en el manguito rotador de su hombro derecho.

"Sinceramente, hemos pasado por esto muchas veces y los equipos pasan por esto todo el tiempo", dijo Roberts. "Eso es parte del béisbol. Tienes que seguir adelante y los muchachos saben que van a tener oportunidades y tienen que jugar bien".

Esta será la primera temporada de Betts en la lista de lesionados en dos años. Se perdió casi tres semanas en junio de 2022 por una costilla derecha fracturada.

"Obviamente, estaré observando a los muchachos, animándolos, pero aparte de eso, es solo descansar, tal vez usarlo como un descanso mental, estar listo para jugar cuando se cure", dijo Betts.