Fernando Tatis Jr. se mantiene produciendo pese a las dolencias

Luego de un día de descanso planificado el pasado martes, Fernando Tatis Jr. regresó al terreno de juego este miércoles para ser parte del triunfo que cortó una racha de nueve derrotas consecutivas en la carretera de los Padres de San Diego.

Tatis Jr. conectó un hit en cinco turnos al bate y extendió a tres su racha de partidos consecutivos conectando de hit en el triunfo 5-2 en el Citizens Bank Ballpark, hogar de los Filis, y evitaron empatar su racha más larga como visitantes que fue de 10 derrotas en el año 2013.

"El Niño", incluyendo el encuentro del miércoles, ha conectado de hit en 20 de sus últimos 23 juegos, y y en ese período tuvo una racha de 17 partidos consecutivos poniendo la pelota en terreno de nadie, la más larga de su carrera.

El poder ha estado ausente en este proceso, el último cuadrangular que salió de su bate fue el 10 de junio ante Joey Estes de los Atléticos de Oakland, en un triunfo con marcador 6-1 y tiene 13 en la temporada.

No está al 100%

"El Bebo" está lidiando con rigidez en su cuádriceps derecho y luego del partido del día de descanso dio unas declaraciones en las que expresó que estaba afectado de una "súper profunda rigidez" en ese cuádriceps por alrededor de dos meses.

"No estoy en mi mejor momento, no estoy robando bases y no estoy corriendo de la manera cómo puedo correr, estoy un poco golpeado, pero vamos a seguir peleando, para ver cómo me puedo mantener en el terreno de juego", expresó Tatis Jr.

En su día libre del martes, el dominicano entró a jugar defensa en la última parte del encuentro.

"Es bien profundo en mi cuádriceps, al lado del hueso, el staff de médicos y yo, hemos estado tratando de determinar cuál es la realidad de esto", concluyó.