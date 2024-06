David Ortiz truena contra Lidom por la serie en Nueva York: "Me han incumplido"

Junio ya entra en su último tercio y la Lidom no termina de dar respuesta a Latin Events sobre la decisión tomada en torno al montaje de la serie Águilas vs Licey en Nueva York. Un silencio que impacienta a la empresa que montó de forma exitosa la primera edición del choque entre los grandes rivales del circuito, en el estadio de los Mets.

David Ortiz, propietario del 50% de la sociedad que dirige el empresario Félix Cabrera, mostró su indignación el miércoles al ser entrevistado en el programa Grandes en los Deportes donde explicó cómo el tiempo juega en contra de la empresa que asumirá el mayor riesgo económico.

Al mismo tiempo, DL obtuvo una copia de una carta enviada ayer a la liga dominicana por los abogados que representan a Latin Events en el país donde piden respuesta sobre decisión alguna que se haya tomado.

"En el par de ocasiones que he intercambiado mensajes con don Vitelio (Mejía, presidente de Lidom) me ha dado fecha, pero no me ha cumplido con la fecha, eso es lo que hay hasta ahora mismo", dijo Ortiz, desde Birmingham, Alabama, donde Gigantes y Cardenales se medirán este jueves en un partido de tributo a las ligas negras.

Tras un acercamiento, luego de intercambio público en torno al derecho que tiene Latin Events a montar la serie, se dio un compás de espera hasta el 15 de junio para fijar una dar una respuesta sobre la decisión que se tomara.

Mejía, quien se encuentra en México en la asamblea de la Confederación del Caribe, dejó entrever que todavía se trabaja en definir la propuesta.

"Tan pronto tengamos una propuesta aceptable en las manos será comunicada a Latin Events", le dijo Mejía a DL desde Mexicali.

Una indefinición que tiene paralizada la publicación del calendario del torneo 2024-2025 y la puesta en venta de los abonos.

"Eso quisiera yo saber, cuál ha sido el problema. Porque de verdad, a mí de Lidom no me ha contactado nadie. Félix me ha dicho en un par de ocasiones que lo han puesto en visto (mensaje leído, pero no contestado), pero no tenemos todavía nada concretizado hasta la fecha, tú sabes que es un evento que el tiempo es letal", dijo el Big Papi.

El inmortal del béisbol indicó que no se ha descartado montar la serie con equipos de otros países, pero que entiende debe de ser una fiesta para la comunidad dominicana en los Estados Unidos.

"Desde que termine en aquí pienso viajar (a RD) y directamente solicitar una reunión con Vitelio para que me digan que lo qué con que lo qué, porque ya no puedo seguir perdiendo tiempo, esto es un evento que lleva muchas ataduras, mucha gente que funciona en base al evento, hay que negociar con mucha gente", dijo Ortiz.

El extoletero dejó saber que de disputarse los partidos serían de exhibición, no válidos para el calendario.

El 15 de junio era la fecha para informar al organizador



El abogado Julio Cury, representante legal de Latin Events, envió ayer una carta a la Lidom donde pide respuesta sobre si la liga ha tomado decisión alguna en torno a la organización de la serie Titanes del Caribe.

Cury le recuerda a Vitelio Mejía que el pasado 27 de mayo se reunieron, junto a Félix Cabrera, David Ortiz y Winston Llenas, y se le planteo el derecho de opción que tiene Latin Events para montar la serie, según el contrato firmado el 8 de septiembre de 2023.

En la misiva, Cury confirma que de forma tentativa se habría acordado que para el 15 de junio se le informaría de la existencia de alguna propuesta, pero que todavía no se le ha informado.

"Admito, sin embargo, que el contrato no estableció una fecha límite para que Latin Events, LLC, agotara su derecho de adquisición preferente, que, aunque no implica un poder directo e inmediato sobre los eventuales juegos de este año, sí tiene la virtualidad de que, en su calidad de concedente vinculado, se le ponga en condición de ejercerlo", dice la carta que obtuvo DL.

"Siendo así, y dado que para asegurar el éxito del evento se demanda una cuantiosa inversión de tiempo que va estrechándose con el discurrir de los días, me permito inquirirle a la Lidom si, finalmente, cuenta con la propuesta de algún tercero, de suerte que, en caso afirmativo, Latin Events, LCC, pueda evaluar y desplegar su derecho de opción. En caso contrario, sería irrazonable e injusto someterla a una espera más prolongada, considerando que el riesgo de la inversión que conllevaría la reedición de los juegos cada día mayor".

"Por la inminencia de los daños que pudiera ocasionarle a la empresa en cita es que, en lugar de interponer un référé injoction (medida cautelar), formulamos la solicitud a que se contrae esta misiva".

La medida cautelar sumaria o medida cautelar provisional es un procedimiento de urgencia que permite solicitar al juez que adopte cualquier medida útil para evitar la aparición o el agravamiento de una situación lesiva imputable a la administración.