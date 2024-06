Arranca por todo lo alto torneo de béisbol infantil en honor a Roberto Rojas

La Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York, Inc., (FDDNY), creada con el objetivo de impulsar el deporte y la cultura física en niños y jóvenes, en esta ciudad, hace más de 30 años, inicio por todo lo alto, la fiesta de béisbol de la niñez, dentro del certamen 2024 dedicado al deportista y empresario Roberto Rojas, que además abarca una gran jornada de softbol con decenas de equipos.

Alrededor de 400 niños en las edades de 5 a 16, divididos en varias categorías, representantes de más de 20 ligas, desfilaron al compás de una marcha deportiva por todos los lados del terreno, donde anteriormente estaba el Viejo Yankee Stadium, en el Bronx.

A fin de fomentar la cultura física y el deporte, prioridad de la FDDNY, que encabeza Daniel –El Quemaito- Reyes, agrupó a varios invitados especiales. Entre ellos la Comisionada de Parques en El Bronx, Jessenia Aponte, Fannie Guest, coordinadora de permisos de parques en el mismo condado y Roberto Rojas, a quien está dedicado el gran evento.

Los Himnos Nacionales de los Estados Unidos y de la República Dominicana, fueron interpretados, para continuar con el acto protocolar que lleva un especial respaldo de SOMOS Community Care.

La comisionada Jessenia Aponte, mencionó que este tipo de acciones son una herramienta para la formación del desarrollo humano de la población, así como la atención de talentos deportivos en niños y jóvenes de Nueva York.

Mientras Daniel Reyes, explicó que el torneo tendrá una duración de tres días, premiando a los equipos campeones de cada categoría y también recibirán distinciones los subcampeones y todos los participantes.

Todos los participantes tendrán la oportunidad de visitar al Yankee Stadium y Citi Field, respectivamente, y disfrutar presenciando un partido en cada uno de estos modernos estadios de las Grandes Ligas. Es un regalo de cortesía de la FDDNY.

En ese sentido El Quemaito Reyes, subrayó que con ello se logra estimular y proyectar a los futuros peloteros profesionales que pondrán en alto la ciudad de Nueva York.

Mientras, Roberto Rojas, a quien está dedicado el torneo, reiteró el compromiso por impulsar la práctica deportiva entre los niños y jóvenes neoyorquinos a fin de alejarlos del consumo de cualquier vicio y de conductas antisociales, además de reconocer el trabajo que realiza Daniel Reyes y su equipo directivo, prometiendo que seguirá respaldando de manera incondicional a la FDDNY, para que el deporte siga mejorando.

Cabe señalar que este torneo se nombró así en honor y reconocimiento al ícono Roberto Rojas, alias (La Bala), debido a su gran trayectoria; pero más aún, por ser el actual embajador del deporte en Nueva York y gran parte de la población dominicana.

En el discurso Rojas, agradeció a la FDDNY, al mencionar que "es un privilegio que este torneo, que además es patrocinado por Key Food, Consulado General de la República Dominicana, Salcedo cargo Express, Cibao Meat Products, Grand Slam Club, New York Presbyterian, Kennedy Car & Service, Molina Healthcare, Vieca Imports & Exports, First Class Car & Limo Service y Dragón Master Auto Sound & Security, lleva su nombre".

Reconoció a los padres y madres de familia que asisten con sus hijos, pues destacó que son la parte importante para que las y los niños puedan desarrollar este deporte tan importante como es el béisbol.

Señaló que "estamos convencidos de que el béisbol como disciplina nos va desarrollar más el ser mejores seres humanos, hijos de familia; hombres de sociedad y mejores personas que piensen y vivan en mejor futuro para las y los neoyorquinos y para todo esta gran nación estadounidense", pues invitó a los cientos de niños que asistieron para que la convivencia familiar no solo sea en el campo de juego, sino en todos los aspectos de la vida.

Roberto, recibió de las manos de Jessenia Aponte y Daniel Reyes, una placa de reconocimiento. Y el propio Rojas, fue el encargado de la realización de la primera bola, mientras fue recibida por Yasser Pepen, supervisor de Affinity by Molina Healthcare y de bateadora, actuó Joiel Ray Alexander, directora of Growth and Community Engagement.