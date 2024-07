Trevor Bauer ha conversado con equipos de LIDOM para jugar en el país

El estelar lanzador de los Diablos Rojos de la liga mexicana, Trevor Bauer, aseguró que ha conversado con equipos de la liga dominicana de béisbol con el objetivo de participar en las ligas invernales del Caribe.

En una entrevista publicada por Séptima Entrada, Bauer afirmó que: "Sí, hemos hablado con equipos dominicanos, bueno no hemos tenido ninguna discusión sobre jugar, pero muchos de los equipos de Dominicana, Venezuela, México se han contactado con nosotros".

El ganador del Cy Young en el 2020, dijo que: "no decidiré nada hasta terminar la temporada, no quiero distraerme lo que está pasando aquí" refiriéndose a su participación con los Diablos Rojos que no se han proclamado campeones de la liga mexicana desde el 2014.

El ex lanzador que jugó 11 temporadas en las Grandes Ligas, indicó que su equipo está en lucha por los playoffs dentro de un mes, y tiene muchas ganas de ganar el campeonato porque a su parecer "tenemos un buen equipo para lograrlo, y quiero estar concentrado en eso y que terminemos el trabajo".

Bauer ha tenido una destacada temporada en el béisbol mexicano ya que tiene posibilidades de ganar la triple corona del pitcheo, puesto que marcha en primer lugar en victorias con 10, es líder de efectividad con 1.56 y es el máximo ponchador del circuito con 102.

El serpentinero californiano fue dejado libre por los Dodgers en enero de 2023, y el año pasado lanzó con los Yokohama DeNA Bay Stars de la liga japonesa del pacífico.