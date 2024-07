Celebridades del béisbol participan primer torneo altruista de Golf Fundación Ramón Tallaj

El Brooksville County Club fue la sede del primer Torneo de Golf Dr. Ramón Tallaj Foundation 2024, con el cual se recaudaron fondos para seguir apoyando a jóvenes hispanos talentosos comprometidos con el estudio de la medicina y otros campos relacionados con la atención médica en todos los rincones de los EE. UU. y el mundo.

Mariano Rivera, David Ortiz y Bartolo Colón, celebridades del béisbol de las Grandes Ligas (MLB), participaron junto a otras personalidades empresarial, profesional y del entretenimiento en este torneo, Rivera como competidor, Ortiz y Colón invitados.

Un total de 104 grupos, compuesto por cuatro personas, compitieron por los mejores lugares del torneo.

Este invitacional contó con una serie de amenidades para los participantes de la actividad.

Según la página web de la Fundación Dr. Ramón Tallaj, informa que los becarios reflejan diversidad geográfica, económica, social y cultural; reflejando la dignidad intrínseca de la persona como derecho humano fundamental. No se puede negar la dignidad de un individuo. En nuestra fundación afirmamos el derecho inalienable a la vida, a la familia, a fomentar un clima social favorable al desarrollo integral, la solidaridad y el aprecio mutuo.

El doctor Ramón Tallaj, un hombre que nació para ser un filántropo en la sociedad, Chaiman of the Board de SOMOS Community Care, dio las gracias a todos los presentes, por el apoyo a esta causa humanitaria, quien afirmó que "nuestras ayudas y becas beneficiarán a estudiantes académicos destacados procedentes de entornos que no han permitido el acceso al mundo de los profesionales sanitarios para cumplir con su compromiso social".

La doctora Inés Hernández, esposa del Dr. Tallaj, junto a Alex Damirón y Stephanie Duluc, ejecutivos de SOMOS Community Care, fueron los principales organizadores del torneo, junto a un eficiente grupo de colaboradores de la institución.