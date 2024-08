Fallece Billy Bean, quien se convirtió en segundo pelotero que anunció que era gay en 1999

Bill Bean, quien se convirtió en el segundo pelotero de las Grandes Ligas que anunció abiertamente que era gay en 1999 antes de convertirse en vicepresidente deportivo senior de diversidad, equidad e inclusión de la liga, falleció. Tenía 60 años.

La MLB publicó un comunicado confirmando la muerte. Bean falleció el martes en su casa tras una pelea de casi un año con leucemia.

Nativo de California, disputó seis campañas en las Grandes Ligas entre 1987 y 1995. Debutó con los Tigres de Detroit en una actuación de cuatro hits y que empató el récord de más hits en un debut. También jugó para los Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego.

Fue dos veces elegido All-American con Loyola Marymount y llevó al equipo a la Serie Mundial de la NCAA en 1986.

Bean escribió un libro titulado "Going the Other Way" y fue orador de varios eventos. Públicamente anuncio que era gay en 1999 y se convirtió en el segundo pelotero en hacerlo tras Glenn Burke.

Bean se unió a la oficina del comisionado en el 2014, cuando el excomisionado Bud Selig lo contrató como primer embajador de inclusión de la MLB. Pasó más de 10 años trabajando para liga y eventualmente llegó a ser vicepresidente senior.

Bean trabajó con varios clubes "para avanzar en la equidad de jugadores, entrenadores, mánagers, umpires, empleados y socios en el béisbol para asegurar un ambiente de trabajo equitativo, inclusivo y de apoyo para todos".

"Nuestros corazones están rotos hoy y lamentamos la muerte de nuestro querido amigo y colega, Billy Jean, unos de los individuos más amables y respetados que conocí", indicó el comisionado Rob Manfred en un comunicado. "Billy fue amigo de muchas personas en le deporte y marcó al diferencia con su constante dedicación a los demás".