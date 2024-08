Harris vuelve tras lesión y aporta grand slam para que Bravos arrollen 13-2 a Gigantes

Michael Harris consiguió un grand slam en su primer turno al bate tras perderse casi dos meses de actividad por una lesión en un muslo, y los Bravos de Atlanta apalearon el miércoles 13-2 a los Gigantes de San Francisco.

Activado de la lista de lesionados justo antes del encuentro, Harris encontró una curva de Robbie Ray (2-2), con cuenta de 0-1, y sumergió la esférica en la Ensenada McCovey para lograr el primer grand slam de su carrera y el cuarto de Atlanta en la campaña.

Grant Holmes (1-0) repartió seis ponches en seis episodios para agenciarse el primer triunfo en su carrera. El novato de 28 años permitió ocho hits y un par de carreras.

"Simplemente estaba tratando de ser agresivo", dijo Harris. "Es una locura porque antes del juego me dije a mí mismo que creo que he visto a alguien pegar un grand slam y me dije que nunca pegaría uno. Fui allí y lo hice en el primer turno al bate. Muy bueno".

Tyler Fitzgerald conectó su jonrón 14 de la temporada y el 16 de su carrera con los Giants. Fitzgerald y el fallecido miembro del Salón de la Fama Willie Mays son los únicos jugadores en la historia de la franquicia en conectar al menos 16 jonrones en sus primeros 60 juegos de carrera. Mays tuvo 17.

Luke Jackson, exlanzador de los Gigantes, y Jimmy Herget retiraron a tres rivales por cabeza para poner fin al encuentro.

Matt Olson, Austin Riley y Sean Murphy contribuyeron también con vuelacercas a la causa de Atlanta, que hiló su tercer triunfo ante los Gigantes.

San Francisco utilizó al jardinero Mike Yastrzemski para lanzar la novena entrada. Yastrzemski realizó 29 lanzamientos y permitió dos carreras, dos hits y tres bases por bolas.

Por los Bravos, el cubano Jorge Soler de 2-0 con una anotada. Los dominicanos Marcell Ozuna de 4-0 con una anotada, Ramón Laureano de 4-2 con dos anotadas y una producida. El venezolano Orlando Arcia de 3-1 con una anotada y una empujada.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Heliot Ramos de 3-1. El dominicano Jerar Encarnación de 1-0.