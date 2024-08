El regreso de Reynaldo López es una buena noticia para los Bravos

Reynaldo López regresó a la rotación abridora de los Bravos de Atlanta de manera triunfal el pasado martes en el Truist Park, pese a que salió del partido sin decisión.

El derecho dominicano, dominó los bates de los Filis de Filadelfia, líderes de la división este de la Liga Nacional en el primer partido de la serie, que ganaron los Bravos con marcador 3-1, con una actuación de cinco entradas en las que permitió cinco hits y una carrera limpia, otorgó una base por bolas y ponchó a 10 bateadores, pero salió sin decisión.

López, de 30 años de edad, lució como en sus mejores momentos de la temporada, actuaciones que le valieron para ser escogido al Juego de Estrellas que se celebró en Arlington, Texas, no como un hombre que viene de la lista de lesionados donde estaba desde el 28 de julio con rigidez en su antebrazo derecho.

"No esperaba que las cosas me salieran tan bien, me atrevería a decir, que al final del día, el equipo ganó y yo me siento bien", dijo López vía un intérprete luego de su presentación.

El desempeño de López ante los Filis fue una gran noticia para el conjunto de Atlanta, y sobretodo por el hecho de que salieron airosos, no era un partido de vida o muerte, pero no es lo mismo caer a ocho partidos del primer puesto, que era su destino si perdían , en contra de estar a seis y manteniendo su ventaja de dos juegos sobre los Mets de Nueva York que ocupan la cuarta posición para el comodín en estos momentos.

Cinco años sin ponchar 10 hombres

La grandeza de la salida de Reynaldo regresando de la lista de lesionados, se evidencia en el hecho de que el derecho dominicano no ponchaba a 10 bateadores contrarios desde el 24 de julio del 2019, cuando vestía el uniforme de los Medias Blancas de Chicago y era un prospecto del pitcheo en las Mayores.

No califica para el liderato de efectividad

López tiene una efectividad de 2.05 al momento, un mejor registro que todos lanzadores de ambas ligas, pero no califica para el liderato ya que no cumple con el mínimo de entradas lanzadas para optar por el liderato, que es de una entrada lanzada por partido jugado de tu equipo, al momento el tiene 109 entradas lanzadas y el equipo ha jugado 125 partidos.