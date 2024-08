Joey Votto anuncia su retiro tras una carrera de 17 años en la MLB

Joey Votto oficialmente cuelga los spikes.

Después de una carrera de 17 años en las Grandes Ligas, el seis veces All-Star anunció en un video de Instagram el miércoles que se retira del béisbol.

Después de casi dos décadas con los Rojos, Votto había intentado llegar a los Azulejos este año después de una agencia libre larga y muy publicitada, pero no recibió una convocatoria de la MLB después de 31 juegos de ligas menores.

"Eso es todo, terminé. Estoy oficialmente retirado del béisbol", dijo Votto en el video desde afuera de Sahlen Field, hogar de los Buffalo Bisons, la filial Triple-A de los Azulejos.

El primera base agregó un largo título a su publicación, mostrando gratitud hacia su familia por hacer posible su carrera.

También agradeció a muchas personas en el mundo del béisbol, incluido su ex compañero de equipo de los Rojos Jay Bruce y el ex capitán Dusty Baker.

"Toronto + Canadá, quería jugar frente a ustedes", escribió. "Suspiro, intenté con todo mi corazón jugar para mi gente. Ya no soy tan bueno. Gracias por todo el apoyo durante mi intento. Cincinnati, solo he jugado para ustedes. Los amo. Finalmente, a los fanáticos de la MLB. Me dieron energía con sus ovaciones, me encantaron los abucheos, las charlas basura, los momentos en los que rompí un momento de ciudad de carretera o fui humillado en el escenario. ... fui yo mismo en este deporte. Pude ser mi mejor yo. Jugué este deporte con cada gramo de mi cuerpo, corazón y mente. Gracias por todo".

El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2010 termina su carrera con 2,135 hits y una línea ofensiva de .294/.409/.511.

Sus 1,365 bases por bolas fueron la mayor cantidad entre los jugadores activos antes de su retiro el miércoles.