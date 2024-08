Ozuna, cuando ni la Triple Corona hace peligrar el MVP a Ohtani

Marcell Ozuna comenzó la jornada del jueves a la cabeza del liderado bateo (.309) y de carreras remolcadas (94) de la Liga Nacional y sus 37 jonrones los dejan a solo dos de Shohei Ohtani, que mira desde el tope.

Son dos partes de la Triple Corona, una hazaña que solo se ha logrado 15 veces en 148 años, con el venezolano Miguel Cabrera (2012) como el más reciente y único latino.

El de Boca Chica llega así de alto al tramo final de una temporada donde le ha tocado cargar la ofensiva de unos Bravos muy tocados por los problemas físicos, pero que navegan en posición de playoffs a través del wild card.

No obstante a que tiene el asterisco de ser bateador designado, como Ohtani (Dodgers), el de Ozuna no es un nombre que saque notas altas entre los candidatos al Jugador Más Valioso del Viejo Circuito.

El fenómeno japonés aparece como el favorito para llevarse su tercer MVP y primero en la Nacional. Lo dice la encuesta periódica que realizan la MLB, también las casas de apuestas, donde Ozuna incluso pierde fuelle ante el puertorriqueño Francisco Lindor (Mets).

En DraftKings, una casa de apuesta virtual, por cada 10 dólares jugados a Ohtani pagarán 10.33 si logra el MVP. Si apuestas esos 10 dólares a Ozuna y gana el premio el pago será de 210... 200 veces lo invertido.

"No me preocupo por eso (Triple Corona). En el otro lado todo el mundo sabe que hay un robot. Ohtani es un robot, tratar de alcanzarlo, en los próximos dos juegos él pega un par de jonrones y yo bajo un poco, él me saca en jonrones, en empujadas... yo trato de batear imparables, ayudar al equipo a ganar", dijo Ozuna el miércoles tras un partido a Bally Sports.

Unas palabras inteligentes saliendo de boca de un pelotero veterano, que les evitan ponerse presión. Pero Ozuna tampoco es optimista sobre el MVP.

A favor del japonés

Y es que Ohtani ha agregado más razones a esos que los consideran de otro planeta.

Mientras lanzadores como Sandy Alcántara y Félix Bautista están fuera desde 2023 y se perderán todo 2024, en algodones, recuperándose de la cirugía Tommy John, el nipón también se sometió al mismo procedimiento, pero dentro de su interminable capacidad de sorprender ha sacado otro recurso... la velocidad en el corrido de las bases.

En sus primeras seis temporadas su tope de robos fue 26, en 2021. Hoy es segundo en la liga.

Además de monopolizar las casillas ofensivas de los Esquivadores, Ohtani ingresa al choque de este viernes a falta de un robo y un jonrón para ingresar al reducido club de aquellos que han bateado al menos 40 HR y se han estafado 40 almohadillas en una zafra.

Solo José Canseco (1988), Barry Bonds (1996), Alex Rodríguez (1998), Alfonso Soriano (2006) y Ronald Acuña (2023) lo han logrado.

Del asiático concretizar esa proeza, jugando en medio de la recuperación de un miembro de su cuerpo tan importante como el codo derecho, presentaría un argumento de fuerza mayor a los votantes de la Asociación de Escritores de Béisbol de América.